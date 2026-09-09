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Σε προχωρημένες εργασίες τo Ιράν για την κατασκευή υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης στο όρος Pickaxe, «μπορεί να χτυπήσουμε σύντομα« λέει ο Τραμπ
Σύμφωνα με το CNN, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι υπάρχει έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα στο «γρανιτένιο βουνό», την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν καινούρια όπλα
Η εγκατάσταση Pickaxe Mountain βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ, περίπου 225 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης. Για χρόνια βρίσκεται στο μικροσκόπιο υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο για τις μελλοντικές δραστηριότητες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
Σύμφωνα με νέα ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (Center for Strategic and International Studies - CSIS), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από την επίσημη έκθεση του οργανισμού, υπάρχει «σαφής αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας» στην περιοχή μέσα στη φετινή χρονιά.
⚡️BREAKING: The Pentagon has created a site to Simulate Strikes on Iran's Pickaxe Mountain Nuclear Facility— Iran Observer (@IranObserver0) September 9, 2026
The U.S. awarded an Emergency $1.2 Million contract for a Classified Weapon to strike the Pickaxe Mountain Nuclear Site
At the moment, only a Tactical Nuclear Weapon can… pic.twitter.com/L50XPHVFry
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόγεια εγκατάσταση είναι «πιθανό» να έχει σχεδιαστεί ως προστατευμένος χώρος για τη διατήρηση ή την ανάπτυξη τμημάτων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να σχεδιάζει τη μεταφορά φυγοκεντρητών στο συγκεκριμένο σημείο, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για εμπλουτισμό ουρανίου.
Φόβοι ότι το Ιράν μεταφέρει φυγοκεντρητές
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι η εγκατάσταση μπορεί να αποτελέσει στόχο αμερικανικής επίθεσης.
«Μπορεί να χτυπήσουμε το Pickaxe πολύ σύντομα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν «όλους όσοι κινούνται» στην περιοχή.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
We may hit Pickaxe Mountain very soon because if there is anything going on with Pickaxe. pic.twitter.com/kwlHZuV6M7
Ωστόσο, η μορφολογία του σημείου δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες. Το γρανιτένιο βουνό κάτω από το οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση θεωρείται τόσο ανθεκτικό ώστε ακόμη και οι ισχυρότερες μη πυρηνικές βόμβες του αμερικανικού οπλοστασίου ενδέχεται να μην επαρκούν για την καταστροφή της.
Η δυσκολία αντιμετώπισης τέτοιων εγκαταστάσεων φαίνεται πως έχει οδηγήσει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας στην αναζήτηση νέων λύσεων.
Το Πεντάγωνο δοκιμάζει νέα όπλα για υπόγειους στόχους
Τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης «Epic Fury», υπηρεσία του Πενταγώνου αρμόδια για την αντιμετώπιση όπλων μαζικής καταστροφής ενέκρινε έκτακτη σύμβαση ύψους 1,2 εκατ. δολαρίων για την επισκευή μιας ειδικής υπόγειας εγκατάστασης δοκιμών στη βάση White Sands στο Νέο Μεξικό.
Στόχος ήταν μια δοκιμή πραγματικών πυρών για την αξιολόγηση απόρρητων δυνατοτήτων απέναντι σε «αναδυόμενες απειλές».
Το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας Μείωσης Απειλών Άμυνας (Defense Threat Reduction Agency - DTRA) αναρτήθηκε σε ομοσπονδιακή βάση δεδομένων στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου.
Η σύμβαση προέβλεπε ολοκλήρωση των εργασιών μέσα σε δύο έως τρεις εβδομάδες, λόγω μιας «επείγουσας οδηγίας εθνικής ασφάλειας».
Πηγές που μίλησαν στο CNN ανέφεραν ότι οι εργασίες συνδέονταν με την ανάγκη ανάπτυξης τρόπων πλήγματος των βαθύτερα θαμμένων υπόγειων εγκαταστάσεων του Ιράν.
Οι ΗΠΑ είχαν ήδη πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer».
Η εμπειρία των προηγούμενων αμερικανικών επιθέσεων
Οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις που συνδέονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ανώτατος Αμερικανός στρατηγός είχε δηλώσει στο Κογκρέσο ότι η βαθιά υπόγεια εγκατάσταση του Ισφαχάν δεν μπορούσε να καταστραφεί πλήρως από τις υπάρχουσες βόμβες διάτρησης καταφυγίων (bunker busters).
Το βασικό όπλο αυτού του τύπου, η Massive Ordnance Penetrator (MOP), θεωρείται σήμερα ένα από τα ισχυρότερα συμβατικά όπλα των ΗΠΑ, αλλά οι στρατιωτικοί εκτιμούν ότι απαιτούνται νέες τεχνολογίες για ακόμη βαθύτερους στόχους.
Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς «διατρητικής» βόμβας, η οποία θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη MOP.
Οι εικόνες που εξετάστηκαν από το CNN δείχνουν ότι μεταξύ 16 και 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν εργασίες εκσκαφής σε απομακρυσμένη εγκατάσταση της DTRA στη βάση White Sands, η οποία χρησιμοποιείται για δοκιμές όπλων εναντίον βαθιά θαμμένων στόχων.
Τι δείχνουν οι νέες δορυφορικές εικόνες
Οι εργασίες συνεχίστηκαν έως τα μέσα Μαρτίου, όταν η δραστηριότητα φαίνεται να σταμάτησε.
🇮🇷 REPORT: Satellite Images Show Faster Building at Iran’s Pickaxe Mountain Site— Belaaz News (@TheBelaaz) September 9, 2026
- New satellite analysis says Iran has accelerated construction at the deeply buried Pickaxe Mountain complex near Natanz, with more road and building work in 2026 than previously observed,… pic.twitter.com/zdsrXaNJtM
Η εγκατάσταση δοκιμών, γνωστή ως Alternate Seismic Hardrock in Situ Test Site, βρίσκεται επίσης μέσα σε γρανιτένιο περιβάλλον, παρόμοιο με αυτό του Pickaxe Mountain.
Το CNN ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αν η δοκιμή πραγματοποιήθηκε ούτε ποιος ακριβώς ήταν ο σκοπός των εργασιών.
Σύμφωνα με την έκθεση του CSIS, η εγκατάσταση Pickaxe Mountain πιθανότατα προορίζεται για έναν από τρεις σκοπούς που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν:
Τι κατασκευάζει το Ιράν κάτω από το βουνό
-εγκατάσταση συναρμολόγησης φυγοκεντρητών,
-εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου,
-ή προστατευμένος χώρος για άλλες εργασίες που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα, όπως η μετατροπή ουρανίου σε μέταλλο.
Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι εργασίες έχουν μετατοπιστεί από την κύρια φάση εκσκαφής στη φάση εσωτερικής κατασκευής και ενίσχυσης των εξωτερικών υποδομών.
Pickaxe Mountain is a large underground tunnel complex located just two kilometers south of Iran’s Natanz uranium enrichment facility.— CSIS (@CSIS) September 9, 2026
Recent developments include a completed security perimeter fence around the entire facility, reinforced and extended tunnel entrances, and… pic.twitter.com/qtRJonGmip
Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν αυξημένη κίνηση οχημάτων, ενίσχυση των εισόδων των σηράγγων, ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων και ενίσχυση των σημείων πρόσβασης.
Παρά τη συνεχή δραστηριότητα, οι ειδικοί του CSIS εκτιμούν ότι η εγκατάσταση πιθανότατα δεν είναι ακόμη έτοιμη να πραγματοποιήσει εργασίες εμπλουτισμού ουρανίου, εφόσον αυτός είναι ο τελικός της σκοπός.
Το Pickaxe Mountain εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα πιο δύσκολα στρατιωτικά προβλήματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες: πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μια πυρηνική υποδομή που βρίσκεται βαθιά κάτω από τη γη και προστατεύεται από φυσικά πετρώματα.
Η νέα μάχη γύρω από τα υπόγεια πυρηνικά καταφύγια
Την ώρα που η Ουάσινγκτον εξετάζει νέες στρατιωτικές επιλογές, το Ιράν φαίνεται να επενδύει στην ενίσχυση των υπόγειων εγκαταστάσεών του, δημιουργώντας έναν νέο γύρο αντιπαράθεσης γύρω από το μέλλον του πυρηνικού του προγράμματος.
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