Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν χτυπηθούν δεξαμενόπλοιά της
Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν χτυπηθούν δεξαμενόπλοιά της
Τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδωσαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλοια.
«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεσε εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», είπε ο στρατηγός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Την ίδια ώρα, τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεσε εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», είπε ο στρατηγός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Την ίδια ώρα, τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα