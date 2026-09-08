Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν χτυπηθούν δεξαμενόπλοιά της
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Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν χτυπηθούν δεξαμενόπλοιά της

Τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδωσαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν χτυπηθούν δεξαμενόπλοιά της
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Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλοια.

«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεσε εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», είπε ο στρατηγός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
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