Οδηγός φορτηγού στην Τουρκία ξέχασε την καρότσα ανοιχτή και γκρέμισε πινακίδα στον δρόμο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Φορτηγό Πινακίδα

Οδηγός φορτηγού στην Τουρκία ξέχασε την καρότσα ανοιχτή και γκρέμισε πινακίδα στον δρόμο, δείτε βίντεο

Από τη σφοδρή πρόσκρουση η μεταλλική κατασκευή αποκολλήθηκε από τη βάση της και κατέρρευσε, ενώ τμήματά της διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Οδηγός φορτηγού στην Τουρκία ξέχασε την καρότσα ανοιχτή και γκρέμισε πινακίδα στον δρόμο, δείτε βίντεο
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Φορτηγό που κινούνταν με την καρότσα ανοιχτή προκάλεσε ζημιές σε πινακίδα του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης κυκλοφορίας (EDS) στην επαρχία Ντενιζλί της Τουρκίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό της περιοχής Μποζμπουρούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού είχε προηγουμένως αδειάσει το φορτίο του σε επιχείρηση, ωστόσο φέρεται να ξέχασε να κλείσει την καρότσα πριν συνεχίσει την πορεία του.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση η μεταλλική κατασκευή αποκολλήθηκε από τη βάση της και κατέρρευσε, ενώ τμήματά της διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Άλλοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, καθώς τα συντρίμμια της κατεστραμμένης πινακίδας είχαν πέσει στο δρόμο, προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Η στιγμή του περιστατικού καταγράφηκε από κάμερες άλλων οχημάτων που κινούνταν πίσω του:

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