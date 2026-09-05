48χρονος Γερμανός, «κλιματικός εξτρεμιστής» έβαζε τις βόμβες σε σταθμούς ενέργειας στην Γερμανία

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτησή της για τη σύλληψή του - Στις επιστολές του ο καταζητούμενος ανέφερε την «καταπολέμηση των ορυκτών καυσίμων» ως κίνητρό του για τις πράξεις δολιοφθοράς