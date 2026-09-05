Η Ευρώπη παχαίνει: Ένας στους έξι ενήλικες είναι παχύσαρκος, η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη

Στο 12,8% το ποσοστό παχυσαρκίας στους ενήλικες στην Ελλάδα, έναντι 16,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου – Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους έχουν αυξημένο βάρος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat