Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Η Ευρώπη παχαίνει: Ένας στους έξι ενήλικες είναι παχύσαρκος, η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη
Η Ευρώπη παχαίνει: Ένας στους έξι ενήλικες είναι παχύσαρκος, η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη
Στο 12,8% το ποσοστό παχυσαρκίας στους ενήλικες στην Ελλάδα, έναντι 16,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου – Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους έχουν αυξημένο βάρος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat
Η Ελλάδα καταγράφεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2025, την ώρα που η παχυσαρκία εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη.
Στη χώρα μας, το 12,8% των ενηλίκων ηλικίας άνω των 18 ετών χαρακτηρίζεται παχύσαρκο, ποσοστό που είναι αισθητά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 16,3%.
Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη καλύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, πίσω μόνο από την Ιταλία, όπου το ποσοστό παχυσαρκίας περιορίζεται στο 7%. Ακολουθεί η Ρουμανία με 12,9%.
Συγκεκριμένα, το 51,7% των Ευρωπαίων ενηλίκων είναι υπέρβαροι, καθώς:
- το 16,3% έχει δείκτη μάζας σώματος (BMI) 30 ή μεγαλύτερο και κατατάσσεται στην κατηγορία της παχυσαρκίας,
το 35,4% βρίσκεται στην κατηγορία της προπαχυσαρκίας, με BMI από 25 έως κάτω από 30.
Σε σύγκριση με το 2019, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, καθώς το ποσοστό των παχύσαρκων ενηλίκων αυξήθηκε από 15,3% σε 16,3%, δηλαδή κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε έξι χρόνια.
Ακολουθούν: Λετονία: 24,6%, ινλανδία: 23,2%. Στον αντίποδα, η Ιταλία εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ με 7%, ενώ ακολουθούν: Ελλάδα: 12,8%, Ρουμανία: 12,9%.
Η διαφορά ανάμεσα στην Ιταλία και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο φτάνει τις 9,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό της Μάλτας είναι σχεδόν τετραπλάσιο.
Στη χώρα μας, το 12,8% των ενηλίκων ηλικίας άνω των 18 ετών χαρακτηρίζεται παχύσαρκο, ποσοστό που είναι αισθητά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 16,3%.
Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη καλύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, πίσω μόνο από την Ιταλία, όπου το ποσοστό παχυσαρκίας περιορίζεται στο 7%. Ακολουθεί η Ρουμανία με 12,9%.
Πάνω από ένας στους δύο Ευρωπαίους έχουν αυξημένο βάροςΤα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η εικόνα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανησυχητική, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες εμφανίζουν αυξημένο βάρος.
Συγκεκριμένα, το 51,7% των Ευρωπαίων ενηλίκων είναι υπέρβαροι, καθώς:
- το 16,3% έχει δείκτη μάζας σώματος (BMI) 30 ή μεγαλύτερο και κατατάσσεται στην κατηγορία της παχυσαρκίας,
το 35,4% βρίσκεται στην κατηγορία της προπαχυσαρκίας, με BMI από 25 έως κάτω από 30.
Σε σύγκριση με το 2019, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, καθώς το ποσοστό των παχύσαρκων ενηλίκων αυξήθηκε από 15,3% σε 16,3%, δηλαδή κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε έξι χρόνια.
Η Μάλτα στην κορυφή, η Ιταλία στην καλύτερη θέσηΜεγάλες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας καταγράφεται στη Μάλτα, όπου το 26,6% των ενηλίκων ανήκει στην κατηγορία των παχύσαρκων.
Ακολουθούν: Λετονία: 24,6%, ινλανδία: 23,2%. Στον αντίποδα, η Ιταλία εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ με 7%, ενώ ακολουθούν: Ελλάδα: 12,8%, Ρουμανία: 12,9%.
Η διαφορά ανάμεσα στην Ιταλία και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο φτάνει τις 9,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό της Μάλτας είναι σχεδόν τετραπλάσιο.
Άνδρες πιο συχνά παχύσαρκοι από τις γυναίκεςΤα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν επίσης σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης: το 17,4% των ανδρών είναι παχύσαρκοι, έναντι 15,3% των γυναικών.
Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη στην κατηγορία της προπαχυσαρκίας, όπου: το 41,9% των ανδρών έχει αυξημένο βάρος,
έναντι 29,3% των γυναικών. Αντίθετα, οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα χαμηλό βάρος, με ποσοστό 2,9%, έναντι μόλις 1% των ανδρών.
«Καμπανάκι» από την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΤο ζήτημα έχει βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον επίτροπο Κλιματικής Δράσης Βόπκε Χούκστρα να χαρακτηρίζει τα στοιχεία «ιδιαίτερα ανησυχητικά». Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι πάνω από τους μισούς ενήλικες στην ΕΕ έχουν αυξημένο βάρος, ενώ περίπου το 30% των παιδιών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Όπως ανέφερε, η παιδική παχυσαρκία συνδέεται με την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών και δημιουργεί σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στην πρόληψη, μέσω της προώθησης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, της ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής άσκησης. Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές, αλλά και κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της διατροφικής αξίας των προϊόντων τους.
πηγή: eunews
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