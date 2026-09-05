Οι ΗΠΑ χτύπησαν τρία ιρανικά τάνκερ, αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Επίθεση στο Ιράν CENTCOM Τάνκερ

Οι ΗΠΑ χτύπησαν τρία ιρανικά τάνκερ, αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης

Αν χτυπήσετε δικά μας πλοία, θα σας προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημιά, το μήνυμα του επικεφαλής της CENTCOM

Οι ΗΠΑ χτύπησαν τρία ιρανικά τάνκερ, αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης
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Ο αμερικανικός στρατός χτύπησε τρία πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν, μια κίνηση που έρχεται σε αντίποινα για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι «απενεργοποίησε μόνιμα» ένα πετρελαιοφόρο κοντά στο ιρανικό νησί Χαργκ και ένα άλλο κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη «κατέστρεψε ολοσχερώς» ένα τρίτο τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν.

Πρόκειται για τα πλοία «Downy», «Stark 1» και «Kylo».

Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι «απέφυγε με επιτυχία» πολλές επιθέσεις από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που είχαν ως στόχο ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυραύλους.

Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε, διαβεβαιώνει.

«Να ένα σαφές μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης: Αν ανοίξετε πυρ ενάντια σε δύο από τα πλοία μας, θα επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος – καταστρέφοντας τρία από τα δικά σας», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.

Προσθέτει ο ίδιος ότι «δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε τις αμερικανικές δυνάμεις και, αν χρειαστεί, να καταστρέψουμε τον περιορισμένο και εκτεθειμένο στόλο πετρελαιοφόρων του Ιράν».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν επιβεβαιώσει ότι ένα από τα πετρελαιοφόρα τους είχε χτυπηθεί από αμερικανικούς πυραύλους ανοικτά των ακτών του νησιού Χαργκ.

Οι επιθέσεις, όπως επισημαίνει το BBC, έρχονται σχεδόν μία εβδομάδα μετά την επανάληψη των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες ακολούθησαν έναν μήνα σχετικής ηρεμίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.
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