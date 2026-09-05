Κατηγορίες για διαφθορά στον πρώην δικηγόρο του πρίγκιπα Αλβέρτου: Στο επίκεντρο μεγάλο έργο ακινήτων στο Μονακό



Αντιδράσεις από την πλευρά του πρίγκιπα Αλβέρτου

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Ο πρώην δικηγόρος και στενός συνεργάτης του πρίγκιπα του Μονακό Αλβέρτου Β΄τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά, άσκηση επιρροής και ξέπλυμα χρήματος.Ειδικότερα, ο 66χρονος δικηγόρος, μετά την παρατεταμένη κράτησή του, κλήθηκε από τη δικαιοσύνη του Μονακό και την Παρασκευή του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ενεργητική δωροδοκία δημόσιου λειτουργού στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας, παθητική άσκηση επιρροής και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη Le Parisien.Στη συνέχεια τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο, ενώ, σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ίδιοςΗ υπόθεση συνδέεται με τον φάκελο της λεγόμενηςένα μεγάλο κατασκευαστικό σχέδιο που τελικά δεν προχώρησε και για το οποίο το Μονακό καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο Caroli.Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του Τιερί Λακόστ, ο οποίος φέρεται να είχε λειτουργήσει ως άτυπος σύμβουλος του κατασκευαστικού ομίλου, με στόχο να επηρεάσει την εξέλιξη της δικαστικής διαμάχης. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, τιμολόγια με αμοιβές που συνδέονται με το αποτέλεσμα της υπόθεσης, αλλά και ένα γεύμα που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, μεταξύ του Λακόστ και του πρώην προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μονακό, Ντιντιέ Λινότ.Ο Λινότ είχε επίσης κατηγορηθεί πριν από περίπου έναν χρόνοΟ δικηγόρος του πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, Σιρίλ Μπονάν, σχολίασε την εξέλιξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται και για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις θα πρέπει«Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες και για τους οποίους η δικαιοσύνη θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές και συγκλίνουσες ενδείξεις θα πρέπει να απαντήσουν για τις πράξεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι τελευταίες εξελίξεις, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα των ενεργειών που είχαν αναληφθεί και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στο Μονακό.Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021, όταν άγνωστο πρόσωπο δημοσίευσε στο διαδίκτυο εκατοντάδες έγγραφα που είχαν υποκλαπεί από την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τιερί Λακόστ.Τα έγγραφα αυτά φέρεται να αποκάλυπταν τη δράση ενός αποκαλούμενου «G4», μιας ομάδας προσώπων που κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να επηρεάσει τις εξελίξεις στο Μονακό για προσωπικά συμφέροντα.Εκτός από τον Λακόστ, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο και ο πρώην οικονομικός διαχειριστής του πρίγκιπα Αλβέρτου, Κλοντ Παλμέρο, ο οποίος έχει ήδη κατηγορηθεί για παραβίαση δικαστικού απορρήτου και προσβολή της ιδιωτικής ζωής.