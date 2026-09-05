Εκατοντάδες μαυροφορεμένοι διαδηλωτές έκλεισαν το λιμάνι του Ντόβερ σε διαμαρτυρία κατά των μεταναστών

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για κινητοποίηση ακροδεξιάς ομάδας κατά των αφίξεων μεταναστών με μικρά σκάφη στη Μάγχη – Μεγάλες καθυστερήσεις για ταξιδιώτες και ακτοπλοϊκά δρομολόγια





Οι συγκεντρωμένοι, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρες κουκούλες, συγκεντρώθηκαν στις εισόδους και εξόδους του λιμανιού, εμποδίζοντας την κίνηση οχημάτων προς και από τις ακτοπλοϊκές εγκαταστάσεις που συνδέουν τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη.











Διαμαρτυρία κατά των μεταναστευτικών ροών στη Μάγχη Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η κινητοποίηση φέρεται να συνδέεται με διαμαρτυρία κατά των



Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκεται η ακροδεξιά ομάδα Patriot Platform, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιούνιο από τον Ντάνι Τόμας, συνεργάτη του γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.



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Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια την ομάδα για την κινητοποίηση.



«Περίπου 300 άτομα» στο σημείο – Μπλοκαρισμένες όλες οι προσβάσεις Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν δεκάδες ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα να στέκονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.



Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ομάδα έφτασε στην περιοχή περίπου στις 06:45 το πρωί. Ο οδηγός Νέιθαν Ντίτσμπερν δήλωσε ότι εκτιμά πως στο σημείο βρίσκονταν περίπου 300 άνδρες.



Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Ντόβερ στη Βρετανία, όταν εκατοντάδες μαυροφορεμένοι διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα μπλόκαραν τους δρόμους γύρω από τον τερματικό σταθμό των πλοίων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.Οι συγκεντρωμένοι, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρες κουκούλες, συγκεντρώθηκαν στις εισόδους και εξόδους του λιμανιού, εμποδίζοντας την κίνηση οχημάτων προς και από τις ακτοπλοϊκές εγκαταστάσεις που συνδέουν τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη.Η αστυνομία του Κεντ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα «περιστατικό δημόσιας τάξης», με τους αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο και να «συνομιλούν με τους διαδηλωτές».Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η κινητοποίηση φέρεται να συνδέεται με διαμαρτυρία κατά των μεταναστών που φτάνουν στις βρετανικές ακτές με μικρές βάρκες από τη Γαλλία.Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκεται η ακροδεξιά ομάδα Patriot Platform, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιούνιο από τον Ντάνι Τόμας, συνεργάτη του γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.Ο Τόμας έχει περιγράψει την οργάνωση ως «κίνημα αντίστασης», υποστηρίζοντας ότι έχει προσελκύσει χιλιάδες υποστηρικτές, ενώ στο παρελθόν έχει καλέσει τα μέλη της σε «άμεση δράση» και «παρουσία στους δρόμους».Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια την ομάδα για την κινητοποίηση.Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν δεκάδες ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα να στέκονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ομάδα έφτασε στην περιοχή περίπου στις 06:45 το πρωί. Ο οδηγός Νέιθαν Ντίτσμπερν δήλωσε ότι εκτιμά πως στο σημείο βρίσκονταν περίπου 300 άνδρες.

«Έχουν αποκλείσει κάθε είσοδο και έξοδο της περιοχής του λιμανιού του Ντόβερ, ενώ κλειστή είναι και η Jubilee Way. Αυτό θα προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στα πλοία», ανέφερε.



Το λιμάνι του Ντόβερ επιβεβαίωσε ότι η κινητοποίηση επηρεάζει «όλες τις διαδρομές» προς και από το λιμάνι, αλλά και την κυκλοφορία στην πόλη.



«Το περιστατικό επηρεάζει όλες τις εισόδους και εξόδους από το λιμάνι και την πόλη. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την αστυνομία του Κεντ για να κατανοήσουμε την κατάσταση», ανέφερε η διοίκηση του λιμανιού.



Προειδοποιήσεις για καθυστερήσεις στους ταξιδιώτες Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες για πιθανές καθυστερήσεις.



Η P&O Ferries ανακοίνωσε ότι η πρόσβαση στο λιμάνι είναι περιορισμένη και διαβεβαίωσε ότι όσοι χάσουν το προγραμματισμένο τους δρομολόγιο θα μεταφερθούν στο επόμενο διαθέσιμο.



Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η DFDS, ενημερώνοντας τους επιβάτες ότι γνωρίζει τα προβλήματα στην πρόσβαση προς το λιμάνι και ότι θα τους εξυπηρετήσει με την επόμενη αναχώρηση.



Έντονη αντίδραση από τον βουλευτή του Ντόβερ Την κινητοποίηση επέκρινε ο βουλευτής των Εργατικών για το Ντόβερ και το Ντιλ, Μάικ Ταπ, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «ανόητους που έρχονται στο Ντόβερ για να προκαλέσουν αναστάτωση».



Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η διαμαρτυρία προκάλεσε προβλήματα ακόμη και σε τοπικές δραστηριότητες, ενώ υποστήριξε ότι οι αφίξεις μικρών σκαφών στη Μάγχη έχουν μειωθεί κατά 40% και ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.



«Έχω κουραστεί από ανθρώπους που έρχονται στο Ντόβερ για να προκαλέσουν αναστάτωση. Να πάνε σπίτι τους, να απολαύσουν το Σαββατοκύριακό τους ή να βρουν δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.