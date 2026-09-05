Περιφερειακός συνασπισμός στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ σε ρόλο εγγυητή: Ο Τραμπ σχεδιάζει μεταπολεμική στρατηγική για τον περιορισμό του Ιράν

Οι εκλογές στο Ισραήλ και οι ενδιάμεσες στις ΗΠΑ θα επηρεάσουν την τελική μορφή της στρατηγικής, σύμφωνα με το Axios - Οι τρεις άξονες του υπό επεξεργασία σχεδίου που περιγράφεται ως «κάτι πολύ μεγαλύτερο» για τη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν