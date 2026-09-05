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Περιφερειακός συνασπισμός στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ σε ρόλο εγγυητή: Ο Τραμπ σχεδιάζει μεταπολεμική στρατηγική για τον περιορισμό του Ιράν
Περιφερειακός συνασπισμός στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ σε ρόλο εγγυητή: Ο Τραμπ σχεδιάζει μεταπολεμική στρατηγική για τον περιορισμό του Ιράν
Οι εκλογές στο Ισραήλ και οι ενδιάμεσες στις ΗΠΑ θα επηρεάσουν την τελική μορφή της στρατηγικής, σύμφωνα με το Axios - Οι τρεις άξονες του υπό επεξεργασία σχεδίου που περιγράφεται ως «κάτι πολύ μεγαλύτερο» για τη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν
Είναι προφανές εδώ και πολλές εβδομάδες πως ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις κατά περιόδους έντονες ανταλλαγές πυρών που προκύπτουν ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, δεν δείχνει καμία διάθεση να επιστρέψει σε μια πολεμική επιχείρηση πλήρους κλίμακας κατά της Τεχεράνης, όπως αυτή που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Ισραήλ.
Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνησή του έχει αρχίσει και επεξεργάζεται μια μεταπολεμική στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται στη συγκρότηση ενός περιφερειακού μετώπου για τον περιορισμό του Ιράν και στη διεύρυνση της εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες δύο πηγές, τις οποίες επικαλείται το Axios.
Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας, ωστόσο προορίζεται να καθορίσει την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν (ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως δεν υπάρχει, πλέον, πόλεμος, αλλά συγκρούσεις) και κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Η αρχική επεξεργασία της στρατηγικής γίνεται τόσο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο εντός της κυβέρνησης Τραμπ όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, με τη συμμετοχή διαφορετικών κυβερνητικών φορέων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.
Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με ανώτερους συμβούλους του, κατά τις οποίες συζητήθηκε το σχέδιο και κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις.
Παράλληλα, σε ιδιωτικές συνομιλίες του, έχει αναφέρει ότι εργάζεται πάνω σε «κάτι πολύ μεγαλύτερο» για τη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο με το Ιράν.
Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις παραπάνω πληροφορίες.
Πρώτον, η συγκρότηση ενός περιφερειακού συνασπισμού μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, με στόχο τον περιορισμό του Ιράν και με την Ουάσινγκτον σε ρόλο εγγυητή.
Δεύτερον, η συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές συνέπειες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσω της εφαρμογής της επόμενης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, της επίτευξης συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας και της υλοποίησης της συμφωνίας Ισραήλ–Λιβάνου.
Τρίτον, η διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ και η επίτευξη συμφωνίας για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ.
Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν, ωστόσο, ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σκοπεύει να προωθήσει το σχέδιο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ισραηλινών εκλογών — ακόμη και εάν αυτές οδηγήσουν σε πολιτικό αδιέξοδο.
«Η ιδέα είναι να συνδεθούν πολλά διαφορετικά ζητήματα στην περιοχή — και να καθοριστεί πώς θα συγκροτηθεί ένα περιφερειακό μέτωπο μετά τον πόλεμο. Παραμένει ασαφές εάν όλοι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή θα συμφωνήσουν να συμμετάσχουν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνησή του έχει αρχίσει και επεξεργάζεται μια μεταπολεμική στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται στη συγκρότηση ενός περιφερειακού μετώπου για τον περιορισμό του Ιράν και στη διεύρυνση της εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες δύο πηγές, τις οποίες επικαλείται το Axios.
Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας, ωστόσο προορίζεται να καθορίσει την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν (ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως δεν υπάρχει, πλέον, πόλεμος, αλλά συγκρούσεις) και κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι διεργασίες στο παρασκήνιο και τα γεγονότα που θα καθορίσουν τη στρατηγικήΔύο σημαντικά πολιτικά γεγονότα επηρεάζουν τον σχεδιασμό του Λευκού Οίκου: οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η αρχική επεξεργασία της στρατηγικής γίνεται τόσο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο εντός της κυβέρνησης Τραμπ όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, με τη συμμετοχή διαφορετικών κυβερνητικών φορέων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.
Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με ανώτερους συμβούλους του, κατά τις οποίες συζητήθηκε το σχέδιο και κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις.
Παράλληλα, σε ιδιωτικές συνομιλίες του, έχει αναφέρει ότι εργάζεται πάνω σε «κάτι πολύ μεγαλύτερο» για τη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο με το Ιράν.
Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις παραπάνω πληροφορίες.
Οι τρεις βασικοί άξονεςΣύμφωνα με τις πηγές, τρία βασικά στοιχεία εξετάζεται να συμπεριληφθούν στη νέα στρατηγική:
Πρώτον, η συγκρότηση ενός περιφερειακού συνασπισμού μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, με στόχο τον περιορισμό του Ιράν και με την Ουάσινγκτον σε ρόλο εγγυητή.
Δεύτερον, η συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές συνέπειες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσω της εφαρμογής της επόμενης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, της επίτευξης συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας και της υλοποίησης της συμφωνίας Ισραήλ–Λιβάνου.
Τρίτον, η διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ και η επίτευξη συμφωνίας για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ.
Ο ρόλος των ισραηλινών εκλογώνΗ κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι η νέα ισραηλινή κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θα είναι πρόθυμη και ικανή να συνεργαστεί για την εφαρμογή της μεταπολεμικής στρατηγικής.
Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν, ωστόσο, ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σκοπεύει να προωθήσει το σχέδιο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ισραηλινών εκλογών — ακόμη και εάν αυτές οδηγήσουν σε πολιτικό αδιέξοδο.
Ο μεγάλος στόχοςΠηγή που έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία ανέφερε ότι θα απαιτηθούν ακόμη μερικές εβδομάδες για την κατάρτιση της στρατηγικής. «Το επεξεργάζονται, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Η ιδέα είναι να συνδεθούν πολλά διαφορετικά ζητήματα στην περιοχή — και να καθοριστεί πώς θα συγκροτηθεί ένα περιφερειακό μέτωπο μετά τον πόλεμο. Παραμένει ασαφές εάν όλοι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή θα συμφωνήσουν να συμμετάσχουν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
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