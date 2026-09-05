Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Ασυνήθιστο κύμα ζέστης στο Σίδνεϊ, θερμοκρασίες 13 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και συναγερμός για πυρκαγιές
Ασυνήθιστο κύμα ζέστης στο Σίδνεϊ, θερμοκρασίες 13 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και συναγερμός για πυρκαγιές
Το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου – Απαγορεύτηκε το άναμμα φωτιάς λόγω «ακραίου» κινδύνου πυρκαγιάς
Ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται σήμερα στο Σίδνεϊ, καθώς η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της Αυστραλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα ανοιξιάτικης ζέστης, το οποίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
Οι ιδιαίτερα θερμές και ξηρές συνθήκες έχουν θέσει τις αρχές σε επιφυλακή, με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες να προχωρούν στην επιβολή απαγόρευσης για το άναμμα φωτιάς στην περιοχή του Μείζονος Σίδνεϊ.
H μετεωρολογική υπηρεσία δήλωσε σήμερα ότι η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου ζουν 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι, αναμένεται να φθάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.
Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ η θερμοκρασία ήταν ήδη 28,6 βαθμοί Κελσίου στις 11:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδας), επτά και πλέον βαθμούς πάνω από τη μέση ανώτατη θερμοκρασία, σύμφωνα με προγνωστικά δεδομένα.
Οι πυροσβεστικές αρχές της πολιτείας εξέδωσαν συνολική απαγόρευση ανάμματος φωτιάς για το Σίδνεϊ όπου ο κίνδυνος πυρκαγιών χαρακτηρίζεται «ακραίος», στη δεύτερη υψηλότερη διαβάθμιση κινδύνου.
Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις συνθήκες ακραίας ζέστης, που αυξάνουν τον κίνδυνο ξεσπάσματος πυρκαγιών, πιο συνηθισμένες στην Αυστραλία, μια χώρα 27 εκατομμυρίων κατοίκων όπου συχνά ξεσπούν πυρκαγιές. Τον Ιανουάριο, χιλιάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις πυρκαγιές στα νοτιοανατολικά οι οποίες μετέτρεψαν σπίτια σε αποκαΐδια, προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά και κατέκαψαν δασικές εκτάσεις.
Οι ιδιαίτερα θερμές και ξηρές συνθήκες έχουν θέσει τις αρχές σε επιφυλακή, με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες να προχωρούν στην επιβολή απαγόρευσης για το άναμμα φωτιάς στην περιοχή του Μείζονος Σίδνεϊ.
Το Ελ Νίνιο επηρεάζει τις καιρικές συνθήκεςΈνα καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό ωκεανό, που αναμένεται να είναι από τα πιο έντονα των τελευταίων δεκαετιών, προκαλεί πιο ζεστές και ξηρές συνθήκες σε όλη τη νότια Αυστραλία την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου στη διάρκεια της άνοιξης.
H μετεωρολογική υπηρεσία δήλωσε σήμερα ότι η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου ζουν 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι, αναμένεται να φθάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.
Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ η θερμοκρασία ήταν ήδη 28,6 βαθμοί Κελσίου στις 11:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδας), επτά και πλέον βαθμούς πάνω από τη μέση ανώτατη θερμοκρασία, σύμφωνα με προγνωστικά δεδομένα.
Ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς«Έως ισχυροί και με ριπές βορειοδυτικοί άνεμοι στη διάρκεια του πρωινού, σε συνδυασμό με ξηρές, ασυνήθιστες για την εποχή ζεστές συνθήκες, θα έχουν αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών σε όλη την Περιοχή του Μείζονος Σίδνεϊ σήμερα», ανέφερε το δελτίο καιρού.
Οι πυροσβεστικές αρχές της πολιτείας εξέδωσαν συνολική απαγόρευση ανάμματος φωτιάς για το Σίδνεϊ όπου ο κίνδυνος πυρκαγιών χαρακτηρίζεται «ακραίος», στη δεύτερη υψηλότερη διαβάθμιση κινδύνου.
Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις συνθήκες ακραίας ζέστης, που αυξάνουν τον κίνδυνο ξεσπάσματος πυρκαγιών, πιο συνηθισμένες στην Αυστραλία, μια χώρα 27 εκατομμυρίων κατοίκων όπου συχνά ξεσπούν πυρκαγιές. Τον Ιανουάριο, χιλιάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις πυρκαγιές στα νοτιοανατολικά οι οποίες μετέτρεψαν σπίτια σε αποκαΐδια, προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά και κατέκαψαν δασικές εκτάσεις.
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