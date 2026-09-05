Κάθετος Διάδρομος: Τα επόμενα στοιχήματα μετά τη μεγάλη διεύρυνση

Σε ορίζοντα 90 ημερών ο έλεγχος της διαθέσιμης δυναμικότητας – Νέα προϊόντα μεταφοράς και χαμηλότερες χρεώσεις για να ανοίξει ο δρόμος του LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη