Κάθετος Διάδρομος: Τα επόμενα στοιχήματα μετά τη μεγάλη διεύρυνση
Κάθετος Διάδρομος: Τα επόμενα στοιχήματα μετά τη μεγάλη διεύρυνση
Σε ορίζοντα 90 ημερών ο έλεγχος της διαθέσιμης δυναμικότητας – Νέα προϊόντα μεταφοράς και χαμηλότερες χρεώσεις για να ανοίξει ο δρόμος του LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη
Ένα κρίσιμο τρίμηνο τεχνικών, εμπορικών και ρυθμιστικών διαπραγματεύσεων αρχίζει για τον Κάθετο Διάδρομο, με στόχο να μετατραπεί από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων εθνικών δικτύων σε μια πραγματικά ενιαία και ανταγωνιστική διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.
Αμέσως μετά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, το πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ανέδειξε την επόμενη και δυσκολότερη φάση του εγχειρήματος: τη μείωση του κόστους μεταφοράς, τη δημιουργία πιο ευέλικτων προϊόντων δυναμικότητας και τον στενότερο συντονισμό των εθνικών Διαχειριστών.
Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα χρόνια με τέσσερις χώρες, περιλαμβάνει πλέον εννέα κράτη. Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας προσθέτει δύο νέες αγορές και διαμορφώνει έναν δεύτερο άξονα προς τα Δυτικά Βαλκάνια, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και ως εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και ευρύτερα την Κεντρική Ευρώπη.
Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προχωρήσει ο σχεδιασμός νέων προϊόντων δυναμικότητας, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των εμπόρων και των εισαγωγέων LNG.
Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε νέα δημοπρασία δυναμικότητας τον επόμενο Ιούλιο για το έτος φυσικού αερίου 2027-2028, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μία πρώτη δημοπρασία νωρίτερα μέσα στο 2027. Το προϊόν που θα προσφερθεί θα βασιστεί στα αποτελέσματα της τεχνικής και εμπορικής εργασίας του επόμενου τριμήνου.
Η νέα φάση του Κάθετου Διαδρόμου συμπίπτει με τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία αλλάζει όχι μόνο τις πηγές εφοδιασμού αλλά και την κατεύθυνση των ροών στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΔΕΣΦΑ, περίπου το 50% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή εισέρχεται από τον Νότο και ειδικότερα μέσω της Ελλάδας, γεγονός που αναβαθμίζει τη σημασία των ελληνικών υποδομών.
Η κ. Σφερούτσα υπογράμμισε ότι η περιοχή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι ως άθροισμα εθνικών αγορών ή μεμονωμένων υποδομών. Προτεραιότητα αποτελεί η καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που λειτουργούν ήδη και η εξασφάλιση αμφίδρομων ροών, ώστε οι αναγκαίες ποσότητες να μπορούν να μετακινούνται χωρίς εμπόδια.
Όπως επισήμανε, υπό τις νέες συνθήκες δεν περισσεύει καμία ελληνική πύλη εισόδου. Οι νέες υποδομές χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν, ενώ η περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να καλύψει τις ανάγκες της μέσα στους επόμενους μήνες. Το βασικό ζητούμενο είναι, επομένως, να καταστούν ανταγωνιστικές όλες οι διαθέσιμες υποδομές και ο ανταγωνισμός να μεταφερθεί στο επίπεδο των εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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Αμέσως μετά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, το πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ανέδειξε την επόμενη και δυσκολότερη φάση του εγχειρήματος: τη μείωση του κόστους μεταφοράς, τη δημιουργία πιο ευέλικτων προϊόντων δυναμικότητας και τον στενότερο συντονισμό των εθνικών Διαχειριστών.
Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα χρόνια με τέσσερις χώρες, περιλαμβάνει πλέον εννέα κράτη. Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας προσθέτει δύο νέες αγορές και διαμορφώνει έναν δεύτερο άξονα προς τα Δυτικά Βαλκάνια, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και ως εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και ευρύτερα την Κεντρική Ευρώπη.
Το σχέδιο των 90 ημερώνΌπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερούτσα, οι Διαχειριστές συμφώνησαν να εξετάσουν μέσα στις επόμενες 90 ημέρες κατά πόσο η υφιστάμενη δυναμικότητα επαρκεί για την κάλυψη των νέων αναγκών και σε ποια σημεία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις ή επενδύσεις.
Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προχωρήσει ο σχεδιασμός νέων προϊόντων δυναμικότητας, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των εμπόρων και των εισαγωγέων LNG.
Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε νέα δημοπρασία δυναμικότητας τον επόμενο Ιούλιο για το έτος φυσικού αερίου 2027-2028, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μία πρώτη δημοπρασία νωρίτερα μέσα στο 2027. Το προϊόν που θα προσφερθεί θα βασιστεί στα αποτελέσματα της τεχνικής και εμπορικής εργασίας του επόμενου τριμήνου.
Η νέα φάση του Κάθετου Διαδρόμου συμπίπτει με τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία αλλάζει όχι μόνο τις πηγές εφοδιασμού αλλά και την κατεύθυνση των ροών στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΔΕΣΦΑ, περίπου το 50% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή εισέρχεται από τον Νότο και ειδικότερα μέσω της Ελλάδας, γεγονός που αναβαθμίζει τη σημασία των ελληνικών υποδομών.
Η κ. Σφερούτσα υπογράμμισε ότι η περιοχή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι ως άθροισμα εθνικών αγορών ή μεμονωμένων υποδομών. Προτεραιότητα αποτελεί η καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που λειτουργούν ήδη και η εξασφάλιση αμφίδρομων ροών, ώστε οι αναγκαίες ποσότητες να μπορούν να μετακινούνται χωρίς εμπόδια.
Όπως επισήμανε, υπό τις νέες συνθήκες δεν περισσεύει καμία ελληνική πύλη εισόδου. Οι νέες υποδομές χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν, ενώ η περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να καλύψει τις ανάγκες της μέσα στους επόμενους μήνες. Το βασικό ζητούμενο είναι, επομένως, να καταστούν ανταγωνιστικές όλες οι διαθέσιμες υποδομές και ο ανταγωνισμός να μεταφερθεί στο επίπεδο των εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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