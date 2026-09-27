Η κακοκαιρία «έκοψε» την Εύβοια στα δύο: Κλειστός ο δρόμος για τη Βόρεια Εύβοια, πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές
Η κακοκαιρία «έκοψε» την Εύβοια στα δύο: Κλειστός ο δρόμος για τη Βόρεια Εύβοια, πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές
Σοβαρά προβλήματα σε Ψαχνά και Τριάδα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις – Λάσπες, φερτά υλικά και πέτρες στο οδόστρωμα – Κατολίσθηση στο Δερβένι έβαλε «λουκέτο» στην πρόσβαση προς τη Βόρεια Εύβοια
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου την Εύβοια, με τις έντονες βροχοπτώσεις να έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σημαντικές δυσκολίες στο οδικό δίκτυο.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, όπου μεγάλοι όγκοι νερού έχουν προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και δρόμους, ενώ σε αρκετά σημεία απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Διρφύων–Μεσσαπίων, Αντώνη Σπυρόπουλο, έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται αυτοψίες και έλεγχοι στην περιοχή από συνεργεία του δήμου, την Πολιτική Προστασία και την Περιφέρεια.
Έντονα προβλήματα καταγράφονται και στην Τριάδα, όπου ο μεγάλος όγκος νερού έχει προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, αυλές και κατοικίες. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και αγροτικές εκτάσεις, με καλλιέργειες, όπως αυτές με μαρούλια, να έχουν πλημμυρίσει και μέρος της παραγωγής να έχει καταστραφεί.
Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, καθώς τα φερτά υλικά δημιουργούν παγίδες για τα οχήματα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, όπου μεγάλοι όγκοι νερού έχουν προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και δρόμους, ενώ σε αρκετά σημεία απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς.
Πλημμύρες σε Ψαχνά και ΤριάδαΣτον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα, με την είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας να έχει πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Διρφύων–Μεσσαπίων, Αντώνη Σπυρόπουλο, έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται αυτοψίες και έλεγχοι στην περιοχή από συνεργεία του δήμου, την Πολιτική Προστασία και την Περιφέρεια.
Έντονα προβλήματα καταγράφονται και στην Τριάδα, όπου ο μεγάλος όγκος νερού έχει προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, αυλές και κατοικίες. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και αγροτικές εκτάσεις, με καλλιέργειες, όπως αυτές με μαρούλια, να έχουν πλημμυρίσει και μέρος της παραγωγής να έχει καταστραφεί.
Προβλήματα στον δρόμο Τριάδας – ΨαχνώνΙδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο Τριάδας–Ψαχνών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν μεταφέρει στο οδόστρωμα μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και πέτρες.
Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, καθώς τα φερτά υλικά δημιουργούν παγίδες για τα οχήματα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή.
Κλειστός ο δρόμος προς τη Βόρεια Εύβοια λόγω κατολισθήσεωνΣοβαρό πλήγμα έχει δεχθεί και η σύνδεση με τη Βόρεια Εύβοια, καθώς ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη θέση Δερβένι, εξαιτίας κατολισθήσεων.
Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν οι κατολισθήσεις, με τα συνεργεία να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της πρόσβασης.
Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται και υπάρχει κίνδυνος για νέα προβλήματα σε περιοχές όπου έχουν ήδη σημειωθεί πλημμύρες και μετακινήσεις εδαφών.
πηγή: evima
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα