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Καιρός: Συνεχίζονται και σήμερα οι βροχές, πού θα έχει καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Καιρός: Συνεχίζονται και σήμερα οι βροχές, πού θα έχει καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Στο επίκεντρο η Εύβοια έως το απόγευμα – Έντονα φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και δυτικές Κυκλάδες – Κίνδυνος για χαλαζοπτώσεις
Σε ισχύ βρίσκεται η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιήθηκε με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, με τις αρμόδιες αρχές να επισημαίνουν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.
Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως και το απόγευμα.
- στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία,
- στις Σποράδες,
- στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού,
- στις δυτικές Κυκλάδες,
έως τις πρωινές ώρες.
Παράλληλα, έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια έως και το απόγευμα, περιοχή που ήδη έχει δοκιμαστεί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των προηγούμενων ωρών.
Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και απαιτώντας αυξημένη προσοχή.
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιήθηκε με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, με τις αρμόδιες αρχές να επισημαίνουν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.
Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως και το απόγευμα.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια και άλλες περιοχέςΣύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, προβλέπονται:
- στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία,
- στις Σποράδες,
- στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού,
- στις δυτικές Κυκλάδες,
έως τις πρωινές ώρες.
Παράλληλα, έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια έως και το απόγευμα, περιοχή που ήδη έχει δοκιμαστεί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των προηγούμενων ωρών.
Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο ΑιγαίοΕκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, σημαντικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι και οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι.
Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και απαιτώντας αυξημένη προσοχή.
Η προειδοποίηση θα επανεκτιμηθεί και θα επικαιροποιηθεί εκ νέου μέσα στις επόμενες ώρες, ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.
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