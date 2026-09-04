Πετρέλαιο: Έπιασε ξανά τα $96 το Brent – Ο Βανς υποστηρίζει ότι οι διελεύσεις από το Ορμούζ έχουν αποκατασταθεί
Πετρέλαιο: Έπιασε ξανά τα $96 το Brent – Ο Βανς υποστηρίζει ότι οι διελεύσεις από το Ορμούζ έχουν αποκατασταθεί
Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές, με το Brent να ενισχύεται πάνω από 7% μέσα στην εβδομάδα
Το πετρέλαιο οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του από τον Ιούλιο, καθώς η νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι με άνοδο περίπου 0,30%, σημειώνοντας άνοδο άνω του 7% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινείτο κοντά στα 92 δολάρια με άνοδο περί του 0,60%.
Η νέα ένταση ξέσπασε μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, με τις αμερικανικές επιθέσεις στις αρχές της εβδομάδας να ακολουθούνται από αντίποινα του Ιράν κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
Οι ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να στοχεύουν πλοία που κινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Ιορδανίας, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.
Παράλληλα, το Ισραήλ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι μια νέα ιρανική επίθεση θα το απελευθέρωνε από τους υφιστάμενους περιορισμούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός νέου κύκλου στρατιωτικής κλιμάκωσης.
Παρότι οι συγκρούσεις εντάθηκαν μέσα στην εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υποβάθμισε την έκταση της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι δεν θα τη χαρακτήριζε πόλεμο, καθώς οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ολοκληρωθεί εβδομάδες νωρίτερα.
Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες ότι οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ έχουν αυξηθεί, θέση που επανέλαβε και ο Τζέι Ντι Βανς.
«Αν γυρίσετε τρεις μήνες πίσω, πόσο πετρέλαιο και αέριο έβγαιναν από το στενό του Ορμούζ εν μέσω ιρανικών απειλών; Σχεδόν καθόλου», ανέφερε.
«Τώρα, έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τη σύγκρουση», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο βρετανικό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News ότι οι ΗΠΑ έχουν «μεγάλο έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ.
«Φροντίζουμε να περνάνε 30, 40 πλοία κάθε νύχτα», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έκανε λόγο για 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από τη θαλάσσια οδό, ενώ ο Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social γράφημα που ανέφερε 18 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αριθμός κοντά στα προπολεμικά επίπεδα των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.
Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι με άνοδο περίπου 0,30%, σημειώνοντας άνοδο άνω του 7% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινείτο κοντά στα 92 δολάρια με άνοδο περί του 0,60%.
Η νέα ένταση ξέσπασε μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, με τις αμερικανικές επιθέσεις στις αρχές της εβδομάδας να ακολουθούνται από αντίποινα του Ιράν κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
Οι ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να στοχεύουν πλοία που κινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Ιορδανίας, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.
Παράλληλα, το Ισραήλ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι μια νέα ιρανική επίθεση θα το απελευθέρωνε από τους υφιστάμενους περιορισμούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός νέου κύκλου στρατιωτικής κλιμάκωσης.
Παρότι οι συγκρούσεις εντάθηκαν μέσα στην εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υποβάθμισε την έκταση της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι δεν θα τη χαρακτήριζε πόλεμο, καθώς οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ολοκληρωθεί εβδομάδες νωρίτερα.
Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες ότι οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ έχουν αυξηθεί, θέση που επανέλαβε και ο Τζέι Ντι Βανς.
«Αν γυρίσετε τρεις μήνες πίσω, πόσο πετρέλαιο και αέριο έβγαιναν από το στενό του Ορμούζ εν μέσω ιρανικών απειλών; Σχεδόν καθόλου», ανέφερε.
«Τώρα, έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τη σύγκρουση», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο βρετανικό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News ότι οι ΗΠΑ έχουν «μεγάλο έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ.
«Φροντίζουμε να περνάνε 30, 40 πλοία κάθε νύχτα», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έκανε λόγο για 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από τη θαλάσσια οδό, ενώ ο Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social γράφημα που ανέφερε 18 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αριθμός κοντά στα προπολεμικά επίπεδα των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.
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