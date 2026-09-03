Το Ιράν αύξησε στα 56 τα τάνκερ που έχει στη «μαύρη λίστα» για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν αύξησε στα 56 τα τάνκερ που έχει στη «μαύρη λίστα» για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ
Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει με κυρώσεις τα πλοία τα οποία, όπως υποστηρίζει, παραβιάζουν τους κανόνες ναυσιπλοΐας που έχει επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν πρόσθεσε νέα πλοία στον κατάλογο εκείνων που θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του και τα οποία κινδυνεύουν με πρόστιμα, κατάσχεση ή κράτηση εάν επιχειρήσουν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανική ιστοσελίδα που πρόσκειται στο καθεστώς.
Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει στις 24 Αυγούστου ότι έθεσε στη «μαύρη λίστα» 45 δεξαμενόπλοια τα οποία, όπως υποστήριξε, παραβίασαν τους κανόνες ναυσιπλοΐας που έχει επιβάλει στα Στενά. Είχε επίσης προειδοποιήσει ότι θα λάβει μέτρα εναντίον οποιουδήποτε πλοίου πραγματοποιεί μεταφορτώσεις φορτίων, κλιμακώνοντας τις απειλές της για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στον ιστότοπο της Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA), ενός φορέα που συστάθηκε από το Ιράν για τη διαχείριση των Στενών, στον κατάλογο προστέθηκαν ακόμη 11 πλοία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» στα 56.
Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας ανέφεραν την Τετάρτη ότι η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο 24ωρο. Ιρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.
Στον κατάλογο των πλοίων που υπόκεινται σε περιορισμούς περιλαμβάνονται πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και υγραερίου, καθώς και δεξαμενόπλοια μεταφοράς διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.
«Κάθε πλοίο που συνεργάζεται με πλοία τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο – μέσω μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ή άλλης μεταφόρτωσης - θα προστίθεται επίσης στη λίστα», ανέφερε η PGSA στον ιστότοπό της. «Για να ζητηθεί η διαγραφή από τον κατάλογο, τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν επίσημη αίτηση, συνοδευόμενη από την απαραίτητη αιτιολόγηση», πρόσθεσε.
Ορισμένα από τα πλοία που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική λίστα ανήκαν στην ADNOC Logistics and Services των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στη Navig8 Tankers, θυγατρική της ADNOC, καθώς και στην κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri της Σαουδικής Αραβίας.
Μετά την ανακοίνωση της πρώτης λίστας, τουλάχιστον τρία ινδικά διυλιστήρια και ένας μεγάλος διεθνής ενεργειακός όμιλος σχεδίαζαν να διακόψουν τη χρήση των συγκεκριμένων πλοίων εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια, όπως είχαν αναφέρει στα τέλη Αυγούστου πηγές με άμεση γνώση του θέματος.
Οι περιορισμοί αναμένεται να δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες εξαγωγής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πριν από τον πόλεμο, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο περνούσε περίπου το 20% των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έκτοτε, όμως, η ναυτιλιακή κίνηση έχει περιοριστεί σε ελάχιστα επίπεδα.
Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει στις 24 Αυγούστου ότι έθεσε στη «μαύρη λίστα» 45 δεξαμενόπλοια τα οποία, όπως υποστήριξε, παραβίασαν τους κανόνες ναυσιπλοΐας που έχει επιβάλει στα Στενά. Είχε επίσης προειδοποιήσει ότι θα λάβει μέτρα εναντίον οποιουδήποτε πλοίου πραγματοποιεί μεταφορτώσεις φορτίων, κλιμακώνοντας τις απειλές της για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στον ιστότοπο της Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA), ενός φορέα που συστάθηκε από το Ιράν για τη διαχείριση των Στενών, στον κατάλογο προστέθηκαν ακόμη 11 πλοία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» στα 56.
Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας ανέφεραν την Τετάρτη ότι η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο 24ωρο. Ιρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.
Στον κατάλογο των πλοίων που υπόκεινται σε περιορισμούς περιλαμβάνονται πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και υγραερίου, καθώς και δεξαμενόπλοια μεταφοράς διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.
«Κάθε πλοίο που συνεργάζεται με πλοία τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο – μέσω μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ή άλλης μεταφόρτωσης - θα προστίθεται επίσης στη λίστα», ανέφερε η PGSA στον ιστότοπό της. «Για να ζητηθεί η διαγραφή από τον κατάλογο, τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν επίσημη αίτηση, συνοδευόμενη από την απαραίτητη αιτιολόγηση», πρόσθεσε.
Ορισμένα από τα πλοία που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική λίστα ανήκαν στην ADNOC Logistics and Services των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στη Navig8 Tankers, θυγατρική της ADNOC, καθώς και στην κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri της Σαουδικής Αραβίας.
Μετά την ανακοίνωση της πρώτης λίστας, τουλάχιστον τρία ινδικά διυλιστήρια και ένας μεγάλος διεθνής ενεργειακός όμιλος σχεδίαζαν να διακόψουν τη χρήση των συγκεκριμένων πλοίων εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια, όπως είχαν αναφέρει στα τέλη Αυγούστου πηγές με άμεση γνώση του θέματος.
Οι περιορισμοί αναμένεται να δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες εξαγωγής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πριν από τον πόλεμο, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο περνούσε περίπου το 20% των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έκτοτε, όμως, η ναυτιλιακή κίνηση έχει περιοριστεί σε ελάχιστα επίπεδα.
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