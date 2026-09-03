Θρίλερ με τον θάνατο 27χρονης στην Τουρκία που βρέθηκε στο κενό από τον 5ο όροφο: «Την χτύπησα και την πέταξα» άκουσαν τον σύζυγό της να λέει

H Μπεντριγιέ Ναζ ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών

Η κατάθεση του συζύγου

Οι μάρτυρες που τον διαψεύδουν

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Η 27χρονη έχασε τη ζωή της στις 11 Αυγούστου

Νέα τροπή στην υπόθεση του θανάτου της 27χρονης Μπεντριγιέ Ναζ που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην επαρχία Μαρντίν της Τουρκίας φέρνουν οι καταθέσεις μαρτύρων στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για όσα συνέβησαν στις 11 Αυγούστου.Αν και ο σύζυγός της, Λεβέντ Ναζ, που έχει συλληφθεί, υποστήριξε ότι «η γυναίκα μου αυτοκτόνησε πέφτοντας από το παράθυρο», τουλάχιστον τρεις μαρτυρίες αποκάλυψαν μια διαφορετική εικόνα καθώς ο ίδιος φέρεται να είπε «εγώ την έριξα κάτω, εγώ τη σκότωσα» ενώ λίγο πριν πεθάνει η άτυχη γυναίκα φέρεται να φώναζε «σώστε με, θα με σκοτώσει».Στην κατάθεσή του στον εισαγγελέα, ο Λεβέντ Ναζ αρνήθηκε τις κατηγορίες και περιέγραψε το περιστατικό ως εξής:«Στην κουζίνα είδα τη σύζυγό μου να ανταλλάσσει μηνύματα με κάποιον στο κινητό της. Όταν προσπάθησε να το κρύψει, της το πήρα με τη βία και είδα ότι χρησιμοποιούσε έναν μυστικό λογαριασμό. Όταν της είπα ότι θα ενημερώσω την οικογένειά της, έπαθε κρίση. Ενώ μιλούσα στον αδελφό μου λέγοντας “η γυναίκα μου μιλά με άλλους άνδρες, έλα να πάρεις τα παιδιά”, εκείνη έτρεξε στο σαλόνι, άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε. Έτρεξα πίσω της και προσπάθησα να την πιάσω από τα χέρια, αλλά δεν τα κατάφερα. Σε καμία περίπτωση δεν την έριξα εγώ».Ο ισχυρισμός περί αυτοκτονίας, όμως, κλονίζεται από τις καταθέσεις μαρτύρων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.Ο οδηγός Α.Α., ο οποίος μετέφερε τον Λεβέντ Ναζ μετά το συμβάν, κατέθεσε ότι τον άκουσε να φωνάζει στον αδελφό του στο τηλέφωνο: «Το έκανα, εγώ την έριξα κάτω, έλα γρήγορα!».Ο κουνιάδος του θύματος, Β.Ντ., δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος τον κάλεσε και του είπε: «Έπιασα τη Μπεντριγιέ να μιλά με άλλους ανθρώπους, τη χτύπησα άσχημα. Τώρα την έχω σκοτώσει, έλα να την πάρεις».Παράλληλα, ο γείτονας Χ.Α., που άκουσε φασαρία από το διαμέρισμα το μοιραίο βράδυ, κατέθεσε ότι λίγο πριν από την πτώση από τον 5ο όροφο η γυναίκα που ήταν μητέρα 4 παιδιών φώναζε «σώστε με, ο Λεβέντ θα με σκοτώσει». Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά το περιστατικό ο κατηγορούμενος του είπε: «Η Μπεντριγιέ μιλούσε με κάποιον άλλον, την έριξα κάτω».