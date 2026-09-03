ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου για «προσβολή» του Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ
Αχμέτ Νταβούτογλου Έρευνα

Έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου για «προσβολή» του Ερντογάν

Η διαδικασία αφορά αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες, όπως εκτιμούν οι Αρχές, περιλαμβάνονται εκφράσεις που ενδέχεται να συνιστούν προσβολή του Τούρκου προέδρου

Έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου για «προσβολή» του Ερντογάν
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου, πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας για το αδίκημα της «προσβολής του προέδρου της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η διαδικασία αφορά αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες, όπως εκτιμούν οι Αρχές, περιλαμβάνονται εκφράσεις που ενδέχεται να συνιστούν προσβολή του Τούρκου προέδρου.

Στην ανακοίνωσή της η Εισαγγελία της Άγκυρας ανέφερε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί «με προσοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας».

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Τουρκίας την περίοδο 2014-2016, αποχώρησε από το κυβερνών κόμμα AKP και ίδρυσε το «Κόμμα του Μέλλοντος», το οποίο στη συνέχεια έπαψε να υφίσταται.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης