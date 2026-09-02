Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Τύχη βουνό για άνδρα στη Νέα Υόρκη: Χτυπήθηκε από κεραυνό έξω από το σπίτι του και δεν έπαθε το παραμικρό, δείτε βίντεο
Τύχη βουνό για άνδρα στη Νέα Υόρκη: Χτυπήθηκε από κεραυνό έξω από το σπίτι του και δεν έπαθε το παραμικρό, δείτε βίντεο
Ο Τόμας Φάμι χτυπήθηκε από κεραυνό πηγαίνοντας σε ραντεβού με τον οδοντίατρο - «Ένιωσα ένα μυρμήγκιασμα αλλά δεν έπαθα το παραμικρό έγκαυμα» δήλωσε
Τύχη βουνό είχε ένας άνδρας στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης όταν την ώρα που βγήκε από το σπίτι του εν μέσω κακοκαιρίας, χτυπήθηκε από κεραυνό.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Τόμας Φάμι χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του για να πάει σε προγραμματισμένο ραντεβού στον οδοντίατρο.
Κάμερα από κουδούνι κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή που ο κεραυνός χτύπησε τον άνδρα.
«Μόλις με χτύπησε ο κεραυνός, οι πρώτες αισθήσεις που ένιωσα σε ολόκληρο το σώμα μου ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνος, μια αίσθηση καψίματος παντού», δήλωσε μετά το περιστατικό.
Αν και πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο, ο Φάμι δεν υπέστη εγκαύματα.
«Καθόλου εγκαύματα. Έκανα πολλαπλές εξετάσεις σε όλο το σώμα μου και δεν βρέθηκε κανένα έγκαυμα. Την Κυριακή πήγα στην εκκλησία για να ευχαριστήσω τον Θεό» κατέληξε ο Φάμι στις δηλώσεις του αποκαλύπτοντας ότι μια ημέρα μετά το περιστατικό, αγόρασε ένα δελτίο του λαχείου Mega Millions.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Τόμας Φάμι χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του για να πάει σε προγραμματισμένο ραντεβού στον οδοντίατρο.
Κάμερα από κουδούνι κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή που ο κεραυνός χτύπησε τον άνδρα.
Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment.— Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026
Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance.
"Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23
«Μόλις με χτύπησε ο κεραυνός, οι πρώτες αισθήσεις που ένιωσα σε ολόκληρο το σώμα μου ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνος, μια αίσθηση καψίματος παντού», δήλωσε μετά το περιστατικό.
Αν και πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο, ο Φάμι δεν υπέστη εγκαύματα.
«Καθόλου εγκαύματα. Έκανα πολλαπλές εξετάσεις σε όλο το σώμα μου και δεν βρέθηκε κανένα έγκαυμα. Την Κυριακή πήγα στην εκκλησία για να ευχαριστήσω τον Θεό» κατέληξε ο Φάμι στις δηλώσεις του αποκαλύπτοντας ότι μια ημέρα μετά το περιστατικό, αγόρασε ένα δελτίο του λαχείου Mega Millions.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα