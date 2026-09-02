Συγκρούστηκαν πλοία ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης: Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το 10μελές πλήρωμά του
ΚΟΣΜΟΣ
Θάλασσα του Μαρμαρά Κωνσταντινούπολη Σύγκρουση πλοίων

Συγκρούστηκαν πλοία ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης: Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το 10μελές πλήρωμά του

Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης - «Χάθηκε η επαφή με το Tugberk Imamoglu» αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης

Συγκρούστηκαν πλοία ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης: Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το 10μελές πλήρωμά του
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Ένα φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε αφού συγκρούσθηκε τη νύκτα με ένα άλλο πλοίο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε σήμερα η Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

«Καθώς το Tugberg Imamoglu δεν απαντά σε καμιά κλήση και δεν υπάρχει σύνδεση με τα κινητά τηλέφωνα του πληρώματος παρά τις προσπάθειες του Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, εκτιμάται ότι το φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε», ανακοίνωσε μέσω του X η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων. «Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης άρχισαν αμέσως», πρόσθεσε.

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα  ότι έχασαν την επαφή με το ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που συγκρούσθηκαν γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σηλυβρίας (Σιλιβρί), πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης.



«Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία και ένα ελικόπτερο «συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, στην οποία διευκρινίζεται ότι «δεν έχει διαπιστωθεί καμιά ορατή ζημιά» στο δεύτερο πλοίο, το χημικό/πετρελαιοφόρο Alsu.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.

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