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Συγκρούστηκαν πλοία ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης: Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το 10μελές πλήρωμά του
Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης - «Χάθηκε η επαφή με το Tugberk Imamoglu» αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης
«Καθώς το Tugberg Imamoglu δεν απαντά σε καμιά κλήση και δεν υπάρχει σύνδεση με τα κινητά τηλέφωνα του πληρώματος παρά τις προσπάθειες του Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, εκτιμάται ότι το φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε», ανακοίνωσε μέσω του X η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων. «Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης άρχισαν αμέσως», πρόσθεσε.
Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που συγκρούσθηκαν γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σηλυβρίας (Σιλιβρί), πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης.
#SONDAKİKA | Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı— TGRT HABER (@tgrthabertv) September 2, 2026
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece saat 03.00 sıralarında iki gemi gemi çarpıştı. Bir gemide hasar bulunmazken, diğer gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Konuya… pic.twitter.com/hxVXDBlSyO
«Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.
Πλοία και ένα ελικόπτερο «συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, στην οποία διευκρινίζεται ότι «δεν έχει διαπιστωθεί καμιά ορατή ζημιά» στο δεύτερο πλοίο, το χημικό/πετρελαιοφόρο Alsu.
Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.
💥 Silivri açıklarında, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.— milliyet.com.tr (@milliyet) September 2, 2026
➡️ ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken,… https://t.co/6mdHbg34VW pic.twitter.com/C8JsoGuKmm
Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 ticari gemi çarpıştı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2026
Gemilerden birindeki 10 personelle irtibat kurulamıyor. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Detaylar TRT Haber'de. pic.twitter.com/aMRYvNgK8d
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