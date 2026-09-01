Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Φωτιά απειλεί σπίτια στην Ταορμίνα της Σικελίας: Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό, λέει ο δήμαρχος
Φωτιά απειλεί σπίτια στην Ταορμίνα της Σικελίας: Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό, λέει ο δήμαρχος
Οι Αρχές αποφάσισαν την εκκένωση οίκου ευγηρίας, ενώ απαγορεύτηκε η διέλευση οχημάτων σε μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες της περιοχής
Πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες, απειλεί κατοικημένη περιοχή του γνωστού θέρετρου Ταορμίνα, στη Σικελία της νότιας Ιταλίας.
Οι Αρχές αποφάσισαν την εκκένωση οίκου ευγηρίας, ενώ απαγορεύτηκε η διέλευση οχημάτων σε μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες της περιοχής.
Πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας και η δημοτική αστυνομία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στην περιοχή Άρκο ντέι Καπουτσίνι.
«Η πόλη μας φλέγεται. Η κατάσταση στην περιοχή Τζαπούλα είναι πραγματικά τραγική. Έφτασε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, περιμένουμε τα καναντέρ» έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο δήμαρχος της Ταορμίνα, Κατένο ντε Λούκα. «Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό» πρόσθεσε ο δήμαρχος.
Οι Αρχές αποφάσισαν την εκκένωση οίκου ευγηρίας, ενώ απαγορεύτηκε η διέλευση οχημάτων σε μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες της περιοχής.
Πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας και η δημοτική αστυνομία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στην περιοχή Άρκο ντέι Καπουτσίνι.
«Η πόλη μας φλέγεται. Η κατάσταση στην περιοχή Τζαπούλα είναι πραγματικά τραγική. Έφτασε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, περιμένουμε τα καναντέρ» έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο δήμαρχος της Ταορμίνα, Κατένο ντε Λούκα. «Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό» πρόσθεσε ο δήμαρχος.
Incendio a Taormina, le fiamme minacciano le case. Il sindaco: 'Situazione tragica'. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. #ANSA pic.twitter.com/gQVfZqKCdi— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 1, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα