Φωτιά απειλεί σπίτια στην Ταορμίνα της Σικελίας: Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό, λέει ο δήμαρχος
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Σικελία

Φωτιά απειλεί σπίτια στην Ταορμίνα της Σικελίας: Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό, λέει ο δήμαρχος

Οι Αρχές αποφάσισαν την εκκένωση οίκου ευγηρίας, ενώ απαγορεύτηκε η διέλευση οχημάτων σε μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες της περιοχής

Φωτιά απειλεί σπίτια στην Ταορμίνα της Σικελίας: Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό, λέει ο δήμαρχος
Πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες, απειλεί κατοικημένη περιοχή του γνωστού θέρετρου Ταορμίνα, στη Σικελία της νότιας Ιταλίας.

Οι Αρχές αποφάσισαν την εκκένωση οίκου ευγηρίας, ενώ απαγορεύτηκε η διέλευση οχημάτων σε μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες της περιοχής.

Πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας και η δημοτική αστυνομία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στην περιοχή Άρκο ντέι Καπουτσίνι.

«Η πόλη μας φλέγεται. Η κατάσταση στην περιοχή Τζαπούλα είναι πραγματικά τραγική. Έφτασε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, περιμένουμε τα καναντέρ» έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο δήμαρχος της Ταορμίνα, Κατένο ντε Λούκα. «Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό» πρόσθεσε ο δήμαρχος.

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