Ουστ-Λούγκα: Νέα επίθεση με drones προκαλεί φωτιά στον βασικό εξαγωγικό κόμβο της Ρωσίας
Ουστ-Λούγκα: Νέα επίθεση με drones προκαλεί φωτιά στον βασικό εξαγωγικό κόμβο της Ρωσίας
Ζημιές καταγράφηκαν στη λιμενική ζώνη, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν επηρεάστηκαν οι φορτώσεις - Από το σημείο διακινούνται περίπου 700.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως
Νέα πίεση στις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές μέσω της Βαλτικής προκαλεί η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σημειώθηκε τη νύχτα της 31ης Αυγούστου προς την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του Ουστ-Λούγκα, στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.
Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο επιβεβαίωσε ότι καταγράφηκαν ζημιές στη λιμενική ζώνη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, 44 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν οι ζημιές προκλήθηκαν από απευθείας πλήγματα ή από συντρίμμια καταρριφθέντων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για διακοπή των φορτώσεων, αποκλεισμό προβλήτας, τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση. Παραμένει επίσης άγνωστο ποια ακριβώς εγκατάσταση επλήγη και πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το σημείο.
Για τη ναυτιλιακή αγορά, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η πυρκαγιά επηρέασε δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς, προβλήτες ή τον προγραμματισμό των φορτώσεων. Ακόμη και μία προσωρινή αναστολή εργασιών θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στα δεξαμενόπλοια, απαιτήσεις για σταλίες και ανακατανομή φορτίων προς άλλα ρωσικά λιμάνια.
Η νέα επίθεση αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά το πλήγμα της 14ης Αυγούστου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου της Novatek. Το συγκεκριμένο συγκρότημα είχε επεξεργαστεί 3,8 εκατ. τόνους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.
Το Ουστ-Λούγκα είχε δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις και τον Μάρτιο, οι οποίες προκάλεσαν προσωρινές αναστολές φορτώσεων. Δορυφορικές εικόνες είχαν δείξει τότε ζημιές σε οκτώ δεξαμενές του Ουστ-Λούγκα Oil, συνολικής χωρητικότητας περίπου 240.000 κυβικών μέτρων, καθώς και σε λιμενικές εγκαταστάσεις.
Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η Μόσχα είχε αρχίσει να μεταφέρει φορτία καζακικού αργού από τη Βαλτική προς το Νοβοροσίσκ, ώστε να απελευθερώσει στο Ουστ-Λούγκα εξαγωγική δυναμικότητα περίπου 100.000 βαρελιών ημερησίως για ρωσικό πετρέλαιο. Η κίνηση αυτή ενίσχυε τον ρόλο του λιμανιού ως εναλλακτικής εξόδου απέναντι στους αυξανόμενους κινδύνους της Μαύρης Θάλασσας. Η νέα επίθεση δείχνει, όμως, ότι η απειλή για τις ρωσικές θαλάσσιες εξαγωγές μεταφέρεται πλέον ταυτόχρονα και στη Βαλτική.
Το πραγματικό αποτύπωμα στην αγορά θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το είδος των εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές και, κυρίως, από το εάν τα προγραμματισμένα δεξαμενόπλοια θα μπορέσουν να προσεγγίσουν και να φορτώσουν κανονικά.
Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο επιβεβαίωσε ότι καταγράφηκαν ζημιές στη λιμενική ζώνη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, 44 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν οι ζημιές προκλήθηκαν από απευθείας πλήγματα ή από συντρίμμια καταρριφθέντων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για διακοπή των φορτώσεων, αποκλεισμό προβλήτας, τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση. Παραμένει επίσης άγνωστο ποια ακριβώς εγκατάσταση επλήγη και πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το σημείο.
Το Ουστ-Λούγκα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς διαύλους της Ρωσίας στη Βαλτική. Μέσω του λιμανιού φορτώνονται περίπου 700.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, καθώς και σημαντικές ποσότητες νάφθας, μαζούτ και πετρελαίου εσωτερικής καύσης κενού. Οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων από το λιμάνι ξεπέρασαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, τους 32,8 εκατ. τόνους το 2025.
Drones reportedly attacked the port of Ust-Luga in Russia’s Leningrad region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 1, 2026
Local residents also reported explosions in Tolyatti, Samara region. pic.twitter.com/eaZHD1b0e9
Για τη ναυτιλιακή αγορά, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η πυρκαγιά επηρέασε δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς, προβλήτες ή τον προγραμματισμό των φορτώσεων. Ακόμη και μία προσωρινή αναστολή εργασιών θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στα δεξαμενόπλοια, απαιτήσεις για σταλίες και ανακατανομή φορτίων προς άλλα ρωσικά λιμάνια.
Η νέα επίθεση αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά το πλήγμα της 14ης Αυγούστου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου της Novatek. Το συγκεκριμένο συγκρότημα είχε επεξεργαστεί 3,8 εκατ. τόνους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.
Το Ουστ-Λούγκα είχε δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις και τον Μάρτιο, οι οποίες προκάλεσαν προσωρινές αναστολές φορτώσεων. Δορυφορικές εικόνες είχαν δείξει τότε ζημιές σε οκτώ δεξαμενές του Ουστ-Λούγκα Oil, συνολικής χωρητικότητας περίπου 240.000 κυβικών μέτρων, καθώς και σε λιμενικές εγκαταστάσεις.
Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η Μόσχα είχε αρχίσει να μεταφέρει φορτία καζακικού αργού από τη Βαλτική προς το Νοβοροσίσκ, ώστε να απελευθερώσει στο Ουστ-Λούγκα εξαγωγική δυναμικότητα περίπου 100.000 βαρελιών ημερησίως για ρωσικό πετρέλαιο. Η κίνηση αυτή ενίσχυε τον ρόλο του λιμανιού ως εναλλακτικής εξόδου απέναντι στους αυξανόμενους κινδύνους της Μαύρης Θάλασσας. Η νέα επίθεση δείχνει, όμως, ότι η απειλή για τις ρωσικές θαλάσσιες εξαγωγές μεταφέρεται πλέον ταυτόχρονα και στη Βαλτική.
Το πραγματικό αποτύπωμα στην αγορά θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το είδος των εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές και, κυρίως, από το εάν τα προγραμματισμένα δεξαμενόπλοια θα μπορέσουν να προσεγγίσουν και να φορτώσουν κανονικά.
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