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Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ο στρατός λέει ότι συνέλαβε μαχητή της Χαμάς
Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ο στρατός λέει ότι συνέλαβε μαχητή της Χαμάς
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είπε πως ένας ανώτερος μαχητής της Χαμάς συνελήφθη, ενώ ο αξιωματούχος της Χαμάς Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα δήλωσε ότι ισραηλινή ειδική δύναμη προσπάθησε να διεξαγάγει επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας προτού εντοπιστεί
Επιδρομή με ισραηλινή υποστήριξη για τη σύλληψη μαχητή της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας ανακαλύφθηκε ενώ ήταν σε εξέλιξη με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αεροπορικά πλήγματα για να καλύψουν την αποχώρηση σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους δύο παιδιά, δήλωσαν αξιωματούχοι της Γάζας.
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είπε πως ένας ανώτερος μαχητής της Χαμάς συνελήφθη, ενώ ο αξιωματούχος της Χαμάς Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα δήλωσε ότι ισραηλινή ειδική δύναμη προσπάθησε να διεξαγάγει επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας προτού εντοπιστεί.
Σύμφωνα με τον Ταουάμπτα, διευθυντή του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, το Ισραήλ εξαπέλυσε στη συνέχεια σφοδρά αεροπορικά πλήγματα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.
Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε πως ο άνδρας που συνελήφθη είναι επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς.
Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως η επιδρομή μπορεί να πραγματοποιήθηκε από μέλη υποστηριζόμενης από το Ισραήλ παραστρατιωτικής οργάνωσης που επιχειρεί από υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχές μέσα στη Γάζα.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν τουλάχιστον 12 πυραύλους κοντά στην περιοχή Κατίμπα στη δυτική Πόλη της Γάζας, μια περιοχή γεμάτη οικογένειες εκτοπισμένων.
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι -δύο παιδιά και μία γυναίκα- σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό, δήλωσαν ιατρικές πηγές. Δύο οχήματα επλήγησαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Άλλο ένα παιδί σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην κεντρική Γάζα, δήλωσαν ιατρικές πηγές.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε αρκετούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απομακρύνει απειλές για τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.
Ο Κατς δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επιχείρηση σύλληψης ούτε το όνομα του μαχητή της Χαμάς.
«Αυτή είναι η πολιτική μας: δεν περιμένουμε για απειλές, αλλά μάλλον κυνηγάμε τρομοκράτες της Χαμάς, τους ανακόπτουμε, και καταστρέφουμε την τρομοκρατική υποδομή τους», είπε ο Κατς, που μιλούσε από την κοινότητα Νέτιβ ΧαΑσάρα κοντά στα σύνορα με τη βόρεια Γάζα.
Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ιατρικές πηγές δήλωσαν ότι ένα κορίτσι, η Ισράα αλ Χίσι, σκοτώθηκε και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις, που επιχειρούσαν ανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, άνοιξαν πυρ στην περιοχή.
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είπε πως ένας ανώτερος μαχητής της Χαμάς συνελήφθη, ενώ ο αξιωματούχος της Χαμάς Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα δήλωσε ότι ισραηλινή ειδική δύναμη προσπάθησε να διεξαγάγει επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας προτού εντοπιστεί.
Σύμφωνα με τον Ταουάμπτα, διευθυντή του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, το Ισραήλ εξαπέλυσε στη συνέχεια σφοδρά αεροπορικά πλήγματα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.
Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε πως ο άνδρας που συνελήφθη είναι επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς.
Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως η επιδρομή μπορεί να πραγματοποιήθηκε από μέλη υποστηριζόμενης από το Ισραήλ παραστρατιωτικής οργάνωσης που επιχειρεί από υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχές μέσα στη Γάζα.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν τουλάχιστον 12 πυραύλους κοντά στην περιοχή Κατίμπα στη δυτική Πόλη της Γάζας, μια περιοχή γεμάτη οικογένειες εκτοπισμένων.
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι -δύο παιδιά και μία γυναίκα- σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό, δήλωσαν ιατρικές πηγές. Δύο οχήματα επλήγησαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Άλλο ένα παιδί σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην κεντρική Γάζα, δήλωσαν ιατρικές πηγές.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε αρκετούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απομακρύνει απειλές για τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.
Ο Κατς δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επιχείρηση σύλληψης ούτε το όνομα του μαχητή της Χαμάς.
«Αυτή είναι η πολιτική μας: δεν περιμένουμε για απειλές, αλλά μάλλον κυνηγάμε τρομοκράτες της Χαμάς, τους ανακόπτουμε, και καταστρέφουμε την τρομοκρατική υποδομή τους», είπε ο Κατς, που μιλούσε από την κοινότητα Νέτιβ ΧαΑσάρα κοντά στα σύνορα με τη βόρεια Γάζα.
Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ιατρικές πηγές δήλωσαν ότι ένα κορίτσι, η Ισράα αλ Χίσι, σκοτώθηκε και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις, που επιχειρούσαν ανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, άνοιξαν πυρ στην περιοχή.
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