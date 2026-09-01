Ο Μασκ δεν επιτρέπει στους Ουκρανούς τη χρήση του Starlink για πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία: «Θέλει τέλος του πολέμου, όχι κλιμάκωση»

Οι Ουκρανοί πιέζουν, ενώ την ίδια στιγμή ο επικεφαλής της SpaceX δείχνει αρνητικός και ο Λευκός Οίκος δεν το αποφασίζει - Δεν πήγε καλά η συνάντηση του Μασκ με τον Φεντόροφ, λένε ουκρανικές πηγές

Starlink για πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, εξακολουθεί να είναι ο Kyiv Independent τρεις πηγές με γνώση του θέματος.



Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό να εξασφαλίσει την έγκριση των ΗΠΑ για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Ρωσίας, μεταξύ άλλων για τη στόχευση εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.



Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 28 Ιουλίου, ωστόσο μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει λάβει τη σχετική έγκριση.



Οι Financial Times ανέφεραν στις 30 Αυγούστου ότι ο Μασκ ήταν ανοικτός στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει drones εξοπλισμένα με Starlink για να πλήττει στόχους στη Ρωσία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ήταν πολιτική και θα απαιτούσε την έγκριση του Λευκού Οίκου.



Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Μασκ δεν πιστεύει πως το να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί το Starlink για επιχειρήσεις εντός της Ρωσίας θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου. «Ο Μασκ θέλει μια συμφωνία σε αυτόν τον πόλεμο, όχι κλιμάκωση», ανέφερε η πηγή.



SpaceX φέρεται να πείστηκε ότι δεν επιθυμεί να δώσει στην Ουκρανία άδεια να χρησιμοποιεί το Starlink για τέτοιου είδους επιχειρήσεις.







Κλείσιμο Ο ρόλος του Φεντόροφ και οι επαφές με τον Μασκ Η σχέση της Ουκρανίας με τον Μασκ ήταν παραδοσιακά στενά συνδεδεμένη με τον Φεντόροφ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τη SpaceX για την παροχή Starlink στον ουκρανικό στρατό κατά τα πρώτα στάδια της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.



Ο Φεντόροφ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες στα μέσα Ιουλίου, είχε ξεκινήσει συνομιλίες με τον Μασκ για τον περιορισμό της πρόσβασης των ρωσικών δυνάμεων στο Starlink εντός ουκρανικού εδάφους.



Μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ο Φεντόροφ δήλωσε στις 7 Αυγούστου ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Μασκ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επαφών ή για το τι είχε επιτευχθεί.



Ο Φεντόροφ είχε τονίσει ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στα τερματικά είναι κρίσιμης σημασίας, προειδοποιώντας ότι η δυνατότητα χρήσης του Starlink θα μπορούσε να δώσει στη Ρωσία «τη δυνατότητα να ελέγχει επιχειρήσεις από τη Μόσχα, να πετά πάνω από δρόμους, να αλλάζει διαδρομές πτήσης πέρα από την εμβέλεια των ραντάρ και των ακουστικών αισθητήρων μας, να εξουδετερώσει όλα τα F-16 και τα Patriot και να πλήξει όλους τους στρατιωτικούς στόχους».



Αντίθετος στο ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τογια πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, εξακολουθεί να είναι ο Έλον Μασκ , παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν το αντίθετο, δήλωσαν στηντρεις πηγές με γνώση του θέματος.Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό να εξασφαλίσει την έγκριση των ΗΠΑ για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Ρωσίας, μεταξύ άλλων για τη στόχευση εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών με τονστις 28 Ιουλίου, ωστόσο μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει λάβει τη σχετική έγκριση.Οιανέφεραν στις 30 Αυγούστου ότι ο Μασκ ήταν ανοικτός στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει drones εξοπλισμένα μεγια να πλήττει στόχους στη Ρωσία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ήταν πολιτική και θα απαιτούσε την έγκριση του Λευκού Οίκου.Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Μασκ δεν πιστεύει πως το να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί το Starlink για επιχειρήσεις εντός της Ρωσίας θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου. «Ο Μασκ θέλει μια συμφωνία σε αυτόν τον πόλεμο, όχι κλιμάκωση», ανέφερε η πηγή.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μασκ φέρεται να είχε συνομιλίες με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας Μιχάιλο Φεντόροφ , οι οποίες ήταν «εξαιρετικά ανεπιτυχείς». Μετά τις επαφές αυτές, ο επικεφαλής τηςφέρεται να πείστηκε ότι δεν επιθυμεί να δώσει στην Ουκρανία άδεια να χρησιμοποιεί τογια τέτοιου είδους επιχειρήσεις.Η σχέση της Ουκρανίας με τον Μασκ ήταν παραδοσιακά στενά συνδεδεμένη με τον Φεντόροφ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τηγια την παροχήστον ουκρανικό στρατό κατά τα πρώτα στάδια της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.Ο Φεντόροφ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες στα μέσα Ιουλίου, είχε ξεκινήσει συνομιλίες με τον Μασκ για τον περιορισμό της πρόσβασης των ρωσικών δυνάμεων στο Starlink εντός ουκρανικού εδάφους.Μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ο Φεντόροφ δήλωσε στις 7 Αυγούστου ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Μασκ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επαφών ή για το τι είχε επιτευχθεί.Ο Φεντόροφ είχε τονίσει ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στα τερματικά είναι κρίσιμης σημασίας, προειδοποιώντας ότι η δυνατότητα χρήσης τουθα μπορούσε να δώσει στη Ρωσία «τη δυνατότητα να ελέγχει επιχειρήσεις από τη Μόσχα, να πετά πάνω από δρόμους, να αλλάζει διαδρομές πτήσης πέρα από την εμβέλεια των ραντάρ και των ακουστικών αισθητήρων μας, να εξουδετερώσει όλα τα F-16 και τα Patriot και να πλήξει όλους τους στρατιωτικούς στόχους».

Ζελένσκι: Η ασυνεννοησία που προκάλεσε πρόβλημα με τον Τραμπ Ο Ζελένσκι δήλωσε στις 22 Αυγούστου ότι μια φερόμενη ασυνεννοησία μεταξύ του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, του Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δεν επέτρεψε στο Κίεβο να εξασφαλίσει πρόσβαση στο Starlink πάνω από τη Ρωσία, αλλά προκάλεσε επίσης ζημιά στη σχέση της Ουκρανίας με τον Λευκό Οίκο, η οποία είχε αποκατασταθεί έπειτα από μεγάλη προσπάθεια.



Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί προηγουμένως από το υπουργείο Άμυνας πως ο Μασκ είχε εγκρίνει τη χρήση του Starlink πάνω από τη Ρωσία και ότι το μόνο που απέμενε ήταν να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του Τραμπ.



Ωστόσο, αφού έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο και συμφώνησε για ένα πακέτο χρηματοδότησης με τους Ευρωπαίους ηγέτες Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, ο Ζελένσκι πληροφορήθηκε ότι ο Μασκ δεν είχε δώσει ποτέ τέτοια έγκριση.



«Είπε ότι κατά κάποιον τρόπο τον εξαπάτησα, επειδή ο Μασκ αρνήθηκε στην Ουκρανία τη χρήση του Starlink στο έδαφος της Ρωσίας», είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στον Τραμπ. «Επέστρεψα στο υπουργείο Άμυνας και μου είπαν ότι ίσως πράγματι έτσι είχαν τα πράγματα», πρόσθεσε.



Παρά το πισωγύρισμα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ομάδα του, μαζί με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, συνεχίζει τις συνομιλίες με τον Μασκ, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει τελικά πρόοδος.



«Μέχρι στιγμής, ο Έλον Μασκ έχει πει ότι αυτό συνιστά κλιμάκωση», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ωστόσο, μπορεί να αλλάξει γνώμη όταν δει και άλλα επιχειρήματα. Έχουμε ήδη αρχίσει να λαμβάνουμε διαφορετικά, πιο ενθαρρυντικά μηνύματα. Περιμένουμε τις σχετικές συναντήσεις και ούτω καθεξής. Αν κανείς δεν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση γύρω από το θέμα, νομίζω ότι μπορεί να δούμε αποτελέσματα», πρόσθεσε.



Ποιος πρέπει να δώσει την έγκριση Μετά τη συνομιλία με τον Φεντόροφ, εκπρόσωποι του Μασκ ανέφεραν ότι η απόφαση για το εάν θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί drones με Starlink για πλήγματα εντός της Ρωσίας θα έπρεπε να ληφθεί από την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση υπέδειξε ότι η SpaceX είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει μια τέτοια χρήση, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στην Kyiv Independent.



Η απόφαση του Μασκ τον Φεβρουάριο του 2026 να διακόψει τη χρήση της υπηρεσίας από τις ρωσικές δυνάμεις υπήρξε καθοριστική για τις επιτυχίες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η δυνατότητα χρήσης του Starlink από την Ουκρανία θα μπορούσε να περιορίσει «ακριβώς εκείνες τις δυνατότητες στις οποίες βασίζεται η Ρωσία για να παρατείνει τον πόλεμο».



Γιατί το Starlink είναι τόσο σημαντικό για τα ουκρανικά drones Εκτός από τη δυνατότητα απρόσκοπτης και υψηλής ταχύτητας επικοινωνίας μεταξύ των θέσεων μάχης και των κέντρων διοίκησης, το Starlink, όταν εγκαθίσταται σε drones, παρέχει μια σύνδεση εξαιρετικά δύσκολο να παρεμβληθεί, η οποία δεν περιορίζεται από τις δυνατότητες των συμβατικών κεραιών ασυρμάτου.



Κατά τη διάρκεια του 2026, οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν όλο και πιο πολύ drones εξοπλισμένα με Starlink για πλήγματα σε περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ιδιαίτερα σε αποστάσεις 50 έως 200 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου. Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.



Τα τερματικά, ωστόσο, δεν λειτουργούν πάνω από το ρωσικό έδαφος, όπου η Ουκρανία διεξάγει εκστρατεία πληγμάτων μεγάλου βάθους εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων, πετρελαϊκών υποδομών και εγκαταστάσεων εφοδιασμού, επιδιώκοντας να ασκήσει στρατηγική πίεση στη Μόσχα.



Η χρήση drones με Starlink πάνω από τη Ρωσία έχει επίσης παρουσιαστεί ως ένα δυνητικά αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς θα επέτρεπε στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν γρήγορα τους εκτοξευτές ρωσικών Iskander και βορειοκορεατικών βαλλιστικών πυραύλων όταν αυτοί μετακινούνται στις θέσεις εκτόξευσης.



Οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για την Ουκρανία, καθώς το αμερικανικής κατασκευής Patriot είναι σήμερα το μοναδικό σύστημα αεράμυνας που διαθέτει η χώρα και μπορεί να τους αναχαιτίσει, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν κρίσιμη έλλειψη πυραύλων Patriot.