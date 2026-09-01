Κάιλι Μινόγκ: Το «Can’t Get You Out Of My Head» ξεπέρασε το 1 δισ. streams στο Spotify
Κάιλι Μινόγκ: Το «Can’t Get You Out Of My Head» ξεπέρασε το 1 δισ. streams στο Spotify
Η επιτυχία του 2001 έγινε το πρώτο τραγούδι της τραγουδίστριας που φτάνει το συγκεκριμένο ορόσημο στην πλατφόρμα
Περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify συμπλήρωσε το «Can’t Get You Out Of My Head» της Κάιλι Μινόγκ, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.
Με αφορμή την επίτευξη του ενός δισεκατομμυρίου streams, η Αυστραλή ποπ σταρ επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ του κομματιού της. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram αναφέρθηκε τόσο στην επιτυχία του τραγουδιού, όσο και στην εποχή πριν από την εμφάνιση των υπηρεσιών streaming.
Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έκαναν streaming, τραγούδησαν, χόρεψαν και αγάπησαν! Πολύ πριν το streaming, προετοιμάζομαι για το βίντεο. Κάποιος ας της πει ότι έφτασε το δισεκατομμύριο».
Δείτε την ανάρτησή της
Το «Can’t Get You Out Of My Head» κυκλοφόρησε το 2001 και αποτέλεσε το βασικό single του όγδοου άλμπουμ της Κάιλι Μινόγκ, «Fever». Η επιτυχία του συνδέθηκε και με το χαρακτηριστικό βιντεοκλίπ, στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίζεται με λευκή ολόσωμη φόρμα με κουκούλα και ντεκολτέ, συνδυασμένη με έντονο κόκκινο κραγιόν. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει έκτοτε συνδεθεί με την εικόνα της Κάιλι Μινόγκ και θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εμφανίσεις της.
Με αφορμή την επίτευξη του ενός δισεκατομμυρίου streams, η Αυστραλή ποπ σταρ επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ του κομματιού της. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram αναφέρθηκε τόσο στην επιτυχία του τραγουδιού, όσο και στην εποχή πριν από την εμφάνιση των υπηρεσιών streaming.
Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έκαναν streaming, τραγούδησαν, χόρεψαν και αγάπησαν! Πολύ πριν το streaming, προετοιμάζομαι για το βίντεο. Κάποιος ας της πει ότι έφτασε το δισεκατομμύριο».
Δείτε την ανάρτησή της
Το «Can’t Get You Out Of My Head» κυκλοφόρησε το 2001 και αποτέλεσε το βασικό single του όγδοου άλμπουμ της Κάιλι Μινόγκ, «Fever». Η επιτυχία του συνδέθηκε και με το χαρακτηριστικό βιντεοκλίπ, στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίζεται με λευκή ολόσωμη φόρμα με κουκούλα και ντεκολτέ, συνδυασμένη με έντονο κόκκινο κραγιόν. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει έκτοτε συνδεθεί με την εικόνα της Κάιλι Μινόγκ και θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εμφανίσεις της.
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