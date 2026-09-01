Κάιλι Μινόγκ: Το «Can’t Get You Out Of My Head» ξεπέρασε το 1 δισ. streams στο Spotify

Με αφορμή την επίτευξη του ενός δισεκατομμυρίου streams, η Αυστραλή ποπ σταρ επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ του κομματιού της. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram αναφέρθηκε τόσο στην επιτυχία του τραγουδιού, όσο και στην εποχή πριν από την εμφάνιση των υπηρεσιών streaming.

Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έκαναν streaming, τραγούδησαν, χόρεψαν και αγάπησαν! Πολύ πριν το streaming, προετοιμάζομαι για το βίντεο. Κάποιος ας της πει ότι έφτασε το δισεκατομμύριο».

βιντεοκλίπ