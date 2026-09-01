Νέα «βέλη» Ερντογάν στο Ισραήλ: Ολόκληρη η περιοχή μας πληρώνει το τίμημα της επιθετικής του πολιτικής
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Ισραήλ

Νέα «βέλη» Ερντογάν στο Ισραήλ: Ολόκληρη η περιοχή μας πληρώνει το τίμημα της επιθετικής του πολιτικής

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε και για τη Συμφωνία της Μέκκας, λέγοντας πως θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο στην περιοχή όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Νέα «βέλη» Ερντογάν στο Ισραήλ: Ολόκληρη η περιοχή μας πληρώνει το τίμημα της επιθετικής του πολιτικής
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Την ευκαιρία να εξαπολύσει νέες αιχμές κατά του Ισραήλ βρήκε ο Ταγίπ Ερντογάν από το Κιργιστάν, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στον οποίο η Τουρκία μετέχει ως εταίρος.

«Ως Τουρκία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επίλυση των συγκρούσεων γύρω μας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όταν πήρε τον λόγο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αμυντική συνεργασία που θεμελίωσε η χώρα του με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, λέγοντας πως «η Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας, η οποία βασίζεται στην περιφερειακή κυριαρχία και τη συλλογική αποτροπή, θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο στην περιοχή όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».



Τέλος, επιτέθηκε στο Ισραήλ, με αφορμή τις επιχειρήσεις των IDF στην ευρύτερη περιοχή, αναφέροντας: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα και τον Λίβανο, όπου 74.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των ισραηλινών επιθέσεων. Ολόκληρη η περιοχή μας πληρώνει το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής».
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