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Γερμανία: Εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε υποσταθμό κοντά στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του Βρανδεμβούργου
Γερμανία: Εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε υποσταθμό κοντά στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του Βρανδεμβούργου
Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκε μπλακ άουτ
Εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Τούρνοβ-Πράιλακ, στο Βρανδεμβούργο, κοντά στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Γιένσβαλντε, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου dpa.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκαν ενδείξεις πιθανής φθοράς σε γραμμή του δικτύου, ενώ πυροτεχνουργοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την εξουδετέρωση των μηχανισμών. Οι Αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.
Η «Märkische Allgemeine» ανέφερε ότι πιθανός στόχος της ενέργειας ήταν να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης μέσω πλήγματος στις υποδομές που συνδέονται με το κοντινό λιγνιτικό εργοστάσιο. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, πάντως, δεν σημειώθηκε μπλακ άουτ.
Εκπρόσωπος της Leag, της εταιρείας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.
Το Γιένσβαλντε, κοντά στο Κότμπους, είναι το μεγαλύτερο λιγνιτικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Βρανδεμβούργου.
Από τις έξι μονάδες που λειτουργούσαν αρχικά, σήμερα παραμένουν ενεργές μόνο δύο ή τρεις, οι οποίες εξακολουθούν να καλύπτουν σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της περιοχής. Η οριστική διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου έχει προγραμματιστεί για το 2028.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκαν ενδείξεις πιθανής φθοράς σε γραμμή του δικτύου, ενώ πυροτεχνουργοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την εξουδετέρωση των μηχανισμών. Οι Αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.
Η «Märkische Allgemeine» ανέφερε ότι πιθανός στόχος της ενέργειας ήταν να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης μέσω πλήγματος στις υποδομές που συνδέονται με το κοντινό λιγνιτικό εργοστάσιο. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, πάντως, δεν σημειώθηκε μπλακ άουτ.
Εκπρόσωπος της Leag, της εταιρείας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.
Το Γιένσβαλντε, κοντά στο Κότμπους, είναι το μεγαλύτερο λιγνιτικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Βρανδεμβούργου.
Από τις έξι μονάδες που λειτουργούσαν αρχικά, σήμερα παραμένουν ενεργές μόνο δύο ή τρεις, οι οποίες εξακολουθούν να καλύπτουν σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της περιοχής. Η οριστική διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου έχει προγραμματιστεί για το 2028.
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