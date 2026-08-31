Απόδραση βγαλμένη από ταινία στη Γερμανία: Κρατούμενος έκοψε τα κάγκελα του κελιού, ανέβηκε στην στέγη και εξαφανίστηκε
Απόδραση βγαλμένη από ταινία στη Γερμανία: Κρατούμενος έκοψε τα κάγκελα του κελιού, ανέβηκε στην στέγη και εξαφανίστηκε
Πώς κατάφερε να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας - Ανθρωποκυνηγητό για τον 35χρονο δραπέτη
Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στη φυλακή Ντούισμπουργκ-Χάμπορν της Γερμανίας, όταν ένας 35χρονος κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει μέσα στη νύχτα, κόβοντας το κάγκελο από το κελί του και σκαρφαλώνοντας στη συνέχεια στην πρόσοψη του κτιρίου μέχρι τη στέγη. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη εντυπωσιακή απόδραση από γερμανική φυλακή μέσα σε λίγες ημέρες.
Η απόδραση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον κρατούμενο να βρίσκεται στο κελί του τρίτου ορόφου, ενώ η στέγη βρίσκεται πάνω από τον τέταρτο όροφο. Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο 35χρονος άνδρας κατάφερε να κόψει ένα από τα κάγκελα του παραθύρου που βλέπει προς την εσωτερική αυλή και στη συνέχεια να ανοίξει το παράθυρο.
Χρησιμοποιώντας ακόμη και το τραπέζι του κελιού του ως μοχλό, κατάφερε να πιέσει την εσωτερική προστατευτική σχάρα και να δημιουργήσει ένα αρκετά στενό άνοιγμα, από το οποίο κατάφερε και πέρασε. Στη συνέχεια βγήκε στην πρόσοψη της φυλακής και, με άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο, κατάφερε να ανέβει στη στέγη. Από εκεί, ο 35χρονος κατέβηκε στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου και εξαφανίστηκε. Σε έλεγχο που έγινε στο κελί του εντοπίστηκε ένα κρυφό σημείο κάτω από το δάπεδο και εκεί είχε κρύψει τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησε για την απόδραση του.
Οι Αρχές αναζητούν τα ίχνη του, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα έχει ύψος περίπου 1,75 μέτρα, είναι λεπτός και φέρει στο δεξί του μπράτσο τατουάζ με γυναικείο πρόσωπο. Ο 35χρονος Σερβικής καταγωγής, βρισκόταν σε προσωρινή κράτηση από τις 10 Φεβρουαρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαρρήξεις. Στα τέλη Μαΐου καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για δύο διαρρήξεις κατοικιών με μεγάλη οικονομική ζημιά, ωστόσο η απόφαση δεν έχει καταστεί ακόμη τελεσίδικη.
Όπως αναφέρει η δημόσια ραδιοτηλεόραση WDR, η νέα απόδραση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση του γνωστού Γερμανού απατεώνα Χέντρικ Χολτ από ανοικτό σωφρονιστικό κατάστημα στο Βερολίνο. Ο 36χρονος είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για απάτη, έχοντας πουλήσει επί χρόνια σε ξένους επενδυτές ανύπαρκτα αιολικά πάρκα μέσω οικογενειακής επιχείρησης, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ.
Ο Χολτ είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2020 στο ξενοδοχείο Adlon του Βερολίνου. Ως ημιελεύθερος κρατούμενος όφειλε να επιστρέφει καθημερινά στη φυλακή. Αντί αυτού, λίγες ημέρες πριν από τη νέα απόδραση στο Ντούισμπουργκ, ανήρτησε μήνυμα στο Instagram, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στη Μόσχα και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Με αγάπη από τη Μόσχα. Πολύ ωραία εδώ. Το χαβιάρι είναι φανταστικό».
Ωστόσο, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Χέντρικ Χολτ βρίσκεται πράγματι στη Ρωσία, ενώ παραμένει άγνωστο αν διέφυγε μόνος του ή αν επιχείρησε να συναντήσει τη σύζυγο και την κόρη του.
Η απόδραση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον κρατούμενο να βρίσκεται στο κελί του τρίτου ορόφου, ενώ η στέγη βρίσκεται πάνω από τον τέταρτο όροφο. Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο 35χρονος άνδρας κατάφερε να κόψει ένα από τα κάγκελα του παραθύρου που βλέπει προς την εσωτερική αυλή και στη συνέχεια να ανοίξει το παράθυρο.
Χρησιμοποιώντας ακόμη και το τραπέζι του κελιού του ως μοχλό, κατάφερε να πιέσει την εσωτερική προστατευτική σχάρα και να δημιουργήσει ένα αρκετά στενό άνοιγμα, από το οποίο κατάφερε και πέρασε. Στη συνέχεια βγήκε στην πρόσοψη της φυλακής και, με άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο, κατάφερε να ανέβει στη στέγη. Από εκεί, ο 35χρονος κατέβηκε στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου και εξαφανίστηκε. Σε έλεγχο που έγινε στο κελί του εντοπίστηκε ένα κρυφό σημείο κάτω από το δάπεδο και εκεί είχε κρύψει τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησε για την απόδραση του.
Οι Αρχές αναζητούν τα ίχνη του, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα έχει ύψος περίπου 1,75 μέτρα, είναι λεπτός και φέρει στο δεξί του μπράτσο τατουάζ με γυναικείο πρόσωπο. Ο 35χρονος Σερβικής καταγωγής, βρισκόταν σε προσωρινή κράτηση από τις 10 Φεβρουαρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαρρήξεις. Στα τέλη Μαΐου καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για δύο διαρρήξεις κατοικιών με μεγάλη οικονομική ζημιά, ωστόσο η απόφαση δεν έχει καταστεί ακόμη τελεσίδικη.
Όπως αναφέρει η δημόσια ραδιοτηλεόραση WDR, η νέα απόδραση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση του γνωστού Γερμανού απατεώνα Χέντρικ Χολτ από ανοικτό σωφρονιστικό κατάστημα στο Βερολίνο. Ο 36χρονος είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για απάτη, έχοντας πουλήσει επί χρόνια σε ξένους επενδυτές ανύπαρκτα αιολικά πάρκα μέσω οικογενειακής επιχείρησης, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ.
Ο Χολτ είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2020 στο ξενοδοχείο Adlon του Βερολίνου. Ως ημιελεύθερος κρατούμενος όφειλε να επιστρέφει καθημερινά στη φυλακή. Αντί αυτού, λίγες ημέρες πριν από τη νέα απόδραση στο Ντούισμπουργκ, ανήρτησε μήνυμα στο Instagram, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στη Μόσχα και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Με αγάπη από τη Μόσχα. Πολύ ωραία εδώ. Το χαβιάρι είναι φανταστικό».
Ωστόσο, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Χέντρικ Χολτ βρίσκεται πράγματι στη Ρωσία, ενώ παραμένει άγνωστο αν διέφυγε μόνος του ή αν επιχείρησε να συναντήσει τη σύζυγο και την κόρη του.
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