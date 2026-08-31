Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ
Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ
Οι νεκροί από τις πλημμύρες έφθασαν τους 903, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των Aρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247
Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις φονικές πλημμύρες και την κατολίσθηση που σημειώθηκαν την Τετάρτη στη χώρα στα σύνορα με την Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Νεπαλέζικο υπουργείο Εξωτερικών.
Μέχρι στιγμής 323 ξένοι υπήκοοι έχουν διασωθεί, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι.
Οι νεκροί από τις πλημμύρες έφθασαν τους 903, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247.
Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.
Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός από τις πλημμύρες και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.
Μέχρι στιγμής 323 ξένοι υπήκοοι έχουν διασωθεί, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι.
Οι νεκροί από τις πλημμύρες έφθασαν τους 903, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247.
BREAKING: At least 590 foreign nationals from 39 countries are missing in Nepal after the devastating flood that struck Tibet last week, Nepal's foreign ministry says.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 31, 2026
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Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.
Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός από τις πλημμύρες και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.
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