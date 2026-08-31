Συνελήφθη 43χρονος για τη φονική επίθεση σε rave party στην Ελβετία
Συνελήφθη 43χρονος για τη φονική επίθεση σε rave party στην Ελβετία
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα πιθανά κίνητρα του δράστη
Στη σύλληψη ενός 43χρονου Ελβετού προχώρησαν οι Αρχές μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή σε rave party στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 22χρονη Ιταλίδα και να τραυματιστούν αρκετά άτομα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε party που πραγματοποιούνταν σε ιππόδρομο στην πόλη Άαραου, περίπου 46 χιλιόμετρα δυτικά της Ζυρίχης. Μετά τους πυροβολισμούς ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, η οποία διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες.
Η αστυνομία του καντονιού Άαραου ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, τοπική ώρα.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα πιθανά κίνητρα του δράστη.
«Η έρευνα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, το υπόβαθρο και το πιθανό κίνητρο βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο παρόν στάδιο θεωρείται ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε party που πραγματοποιούνταν σε ιππόδρομο στην πόλη Άαραου, περίπου 46 χιλιόμετρα δυτικά της Ζυρίχης. Μετά τους πυροβολισμούς ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, η οποία διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες.
Η αστυνομία του καντονιού Άαραου ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, τοπική ώρα.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα πιθανά κίνητρα του δράστη.
«Η έρευνα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, το υπόβαθρο και το πιθανό κίνητρο βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο παρόν στάδιο θεωρείται ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα