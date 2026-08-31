Ιστιοπλοΐα: Στη Σάμο ολοκληρώθηκε η Aegean Reggata 2026

Οι νικητές ανά κατηγορία και η εντυπωσιακή τελετή λήξης





Σε μια συγκινητική Τελετή Λήξης απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους νικητές με το σκάφος Αριστοφάνης - κυβερνήτες oι Νίκος Συνούρης και Σίμος Καμπουρίδης - να κάνει ένα εκπληκτικό ντεμαράζ και να κερδίζει την τελευταία ημέρα στις δύο ιστιοδρομίες (παράκτια και όρτσα πρίμα) το τρόπαιο στην κατηγορία Performance.







Στην κατηγορία Sport 1 το «Meliploe» πήρε προβάδισμα από την αρχή και στην τελευταία παράκτια ιστιοδρομία στη Σάμο διατήρησε τη διαφορά για να πάρει τη νίκη.







Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο πλους των παραδοσιακών σκαφών που έγινε παράλληλα με την τελευταία ιστιοδρομία και ήρθε για να εμπλουτίσει ουσιαστικά το πρόγραμμα της AEGEAN REGATTA 2026 και να αναδείξει ακόμη περισσότερο τη ζωντανή ναυτική κληρονομιά του Αιγαίου, με τις εικόνες έξω από το Μαραθόκαμπο να είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

Στην Τελετή Λήξης, που έγινε παρουσία του Δημάρχου Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους και όλων των τοπικών αρχών, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, αφού συνεχάρη τα πληρώματα για τη ναυτοσύνη που επέδειξαν και τους διοργανωτές για τον εξαιρετικό αγώνα, παρέδωσε στον ΑΣΙΑΘ Ρόδου την σημαία του αγώνα για τη διοργάνωση του 2027 και ανακοίνωσε την διαδρομή της Aegean Regatta 2027 που είναι από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου, Λακκί Λέρου, Λειψοί, Κως και Ρόδος, σε ένα νέο υπέροχο ταξίδι στο Αιγαίο Πέλαγος.



Οι νικητές της Aegean Regatta 2026

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Aristofani – κυβερνήτες Νίκος Συνούρης – Σίμος Καμπουρίδης

Invictus -Katopsis Construction – κυβερνήτης Γιώργος Παπαδόπουλος

Anateloussa Afroditi – κυβερνήτης Γιώργος Αυγερινός



Με μια μεγάλη γιορτή στον Μαραθόκαμπο της Σάμου ολοκληρώθηκε η επετειακή 25η Aegean Regatta , έπειτα από ένα ταξίδι που συνέδεσε τη θάλασσα και τον αθλητισμό με τους ανθρώπους, την πολιτιστική και ναυτική κληρονομιά, τη γαστρονομία και τις ζωντανές παραδόσεις των νησιών του Αιγαίου.Σε μια συγκινητική Τελετή Λήξης απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους νικητές με το σκάφος Αριστοφάνης - κυβερνήτες oι Νίκος Συνούρης και Σίμος Καμπουρίδης - να κάνει ένα εκπληκτικό ντεμαράζ και να κερδίζει την τελευταία ημέρα στις δύο ιστιοδρομίες (παράκτια και όρτσα πρίμα) το τρόπαιο στην κατηγορία Performance.Στην κατηγορία Sport 1 το «Meliploe» πήρε προβάδισμα από την αρχή και στην τελευταία παράκτια ιστιοδρομία στη Σάμο διατήρησε τη διαφορά για να πάρει τη νίκη.Στις άλλες δύο κατηγορίες, Sport 2 και Non Spinnaker, τα Dragon και Bo Braya πήραν από την αρχή τα ηνία και τα κράτησαν ως το τέλος.Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο πλους των παραδοσιακών σκαφών που έγινε παράλληλα με την τελευταία ιστιοδρομία και ήρθε για να εμπλουτίσει ουσιαστικά το πρόγραμμα της AEGEAN REGATTA 2026 και να αναδείξει ακόμη περισσότερο τη ζωντανή ναυτική κληρονομιά του Αιγαίου, με τις εικόνες έξω από το Μαραθόκαμπο να είναι πραγματικά εντυπωσιακές.Στην Τελετή Λήξης, που έγινε παρουσία του Δημάρχου Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους και όλων των τοπικών αρχών, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, αφού συνεχάρη τα πληρώματα για τη ναυτοσύνη που επέδειξαν και τους διοργανωτές για τον εξαιρετικό αγώνα, παρέδωσε στον ΑΣΙΑΘ Ρόδου την σημαία του αγώνα για τη διοργάνωση του 2027 και ανακοίνωσε την διαδρομή της Aegean Regatta 2027 που είναι από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου, Λακκί Λέρου, Λειψοί, Κως και Ρόδος, σε ένα νέο υπέροχο ταξίδι στο Αιγαίο Πέλαγος.Στην κατηγορία PerformanceAristofani – κυβερνήτες Νίκος Συνούρης – Σίμος ΚαμπουρίδηςInvictus -Katopsis Construction – κυβερνήτης Γιώργος ΠαπαδόπουλοςAnateloussa Afroditi – κυβερνήτης Γιώργος Αυγερινός

Στην κατηγορία Sport 1

Meliploe – κυβερνήτης Θανάσης Πινιάρης

Fidelio – κυβερνήτης Aχιλλέας Τριανταφυλλίδης

Courrier Du Coeur – κυβερνήτης Andrei Arbuzov



Στην κατηγορία Sport 2

Dragon – κυβερνήτης Γιάννης Μυτακίδης

Isidoros – κυβερνήτης Βαγγέλης Λιανός

Das Boot – κυβερνήτης Δημήτρης Σταματάς



Στην κατηγορία Non Spinnaker

Bo Braya – κυβερνήτης Lachezar Bratoev

Cape Horn – κυβερνήτης Mehmet Nazmi Nurez

Athos – κυβερνήτης Δημήτρης Κοναϊρέλης



Mιλώντας στα πληρώματα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της ΕΙΟ Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος επισήμανε: «Πέρα από τους συμμετέχοντες και τους κατοίκους των νησιών τους οποίους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, η επιτυχής ολοκλήρωση της Aegean Regatta 2026 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους που εργάστηκαν αθόρυβα και με επαγγελματισμό στη θάλασσα. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην Επιτροπή Αγώνα, υπό τον Γιάννη Κλείδωνα, καθώς και στα έμπειρα στελέχη που τη στελέχωσαν.



Σε ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και δύσκολα πεδία αγώνα, κατάφεραν να στήσουν εκκινήσεις σε απομακρυσμένες και ανεμοδαρμένες περιοχές του Αιγαίου, να διαχειριστούν με ασφάλεια κάθε πρόκληση και να εξασφαλίσουν την ομαλή και επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ιστιοδρομιών».

Για τον αγώνα των παραδοσιακών σκαφών που έγινε παράλληλα με την τελευταία ιστιοδρομία ο κι. Καλογερόπουλος είπε:



«Το Αιγαίο, όμως, δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος αγωνιστικός στίβος. Είναι εικόνες, μνήμες και ζωντανή παράδοση. Είναι τα καΐκια που συναντά κανείς σε κάθε λιμάνι και όρμο, τα πλεούμενα που επί αιώνες συνδέουν τα νησιά και τους ανθρώπους τους. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν περιορίζεται στα μνημεία, τα μουσεία και τα κτίρια· περιλαμβάνει και τα παραδοσιακά σκάφη που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτικής ταυτότητας του Αιγαίου.»

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας θεωρεί ότι τα παραδοσιακά καΐκια εκφράζουν ένα σπουδαίο ναυτικό και ιστιοπλοϊκό παρελθόν, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Για τον λόγο αυτό θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης αυτού του μοναδικού πολιτιστικού αποτυπώματος του Αιγαίου.



Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή των εθελοντών και υποστηρικτών της διοργάνωσης. Η Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Σάμου, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ασφάλεια των πληρωμάτων και στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης.



Tην Aegean Regatta που ακολούθησε τη διαδρομή Λημνιά (Βολισσός) Χίου – Φούρνοι – Αγαθονήσι – Μαραθόκαμπος Σάμου, διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και με τους Ναυτικούς Ομίλους Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ναυτικό Όμιλο Σάμου, Ναυτικό Όμιλο Χίου, ενώ συντονιστής Όμιλος για το 2026 είναι η ΠΕΚΕΒ Χίου.