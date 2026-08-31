Σι, Πούτιν και Πεζεσκιάν στο ίδιο τραπέζι: Σύνοδος στο Κιργιστάν με φόντο πολέμους, κυρώσεις και κόντρα με τη Δύση

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης είναι ένα περιφερειακό μπλοκ που επιδιώκει να αντισταθμίσει τη δυτική επιρροή, αν πολλά μέλη του οποίου αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο μεγάλες κρίσεις





Δεκάδες ηγέτες, ανάμεσά τους ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Πακιστανός ομόλογός του Σεχμπάζ Σαρίφ, αναμένεται να πάρουν μέρος σήμερα και αύριο Τρίτη στη σύνοδο αυτή που φέτος διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, το Μπισκέκ.







Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν έφτασε σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Πούτιν αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.



Στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης συμμετέχουν δέκα χώρες (Λευκορωσία, Κίνα, Ινδία, Ιράν, Ρωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Πακιστάν και Τατζικιστάν) και έχει στόχο να αντισταθμίσει την επιρροή της Δύσης, ενώ επικεντρώνεται σε οικονομικά θέματα και θέματα ασφαλείας.



Σαντίρ Τζαπάροφ, έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της



Ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει επίσης συνομιλίες ξεχωριστά με τους ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας και της Τουρκίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.



Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης απέκτησε νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια χάρη στην ενίσχυση των δεσμών Κίνας- Ρωσίας. Πλέον το μπλοκ περιλαμβάνει και 15 εταίρους διαλόγου, ανάμεσά τους η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όπως και δύο χώρες παρατηρητές, μία εκ των οποίων είναι το Αφγανιστάν.



Κλείσιμο Ετερογενής συμμαχία

Η σύνοδος αυτή διεξάγεται την ώρα που πολλές χώρες μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης εμπλέκονται σε πολέμους, κυρίως η Ρωσία η εισβολή της οποίας στην Ουκρανία μετρά ήδη τεσσεράμισι χρόνια και το Ιράν που βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του τον Φεβρουάριο.



Άλλες χώρες έχουν εμπλακεί σε



Σε αντίδραση η Κίνα προειδοποίησε ότι «θα υπερασπιστεί σθεναρά» τα συμφέροντά της, καθώς το Πεκίνο είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου.



Οι ηγέτες της Κίνας Σι Τζινπίνγκ , του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντώνται σήμερα στο Κιργιστάν, στην κεντρική Ασία, για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, ενός περιφερειακού μπλοκ που επιδιώκει να αντισταθμίσει τη δυτική επιρροή, αν πολλά μέλη του οποίου αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο μεγάλες κρίσεις.Δεκάδες ηγέτες, ανάμεσά τους ο Ινδός πρωθυπουργόςκαι ο Πακιστανός ομόλογός του, αναμένεται να πάρουν μέρος σήμερα και αύριο Τρίτη στη σύνοδο αυτή που φέτος διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, το Μπισκέκ.Μετά την άφιξή του χθες Κυριακή ο Σι χαιρέτισε «τη χρυσή εποχή» των σχέσεων της Κίνας με το Κιργιστάν, την ώρα που το Πεκίνο επιβάλλεται ως απαραίτητος οικονομικός εταίρος της Κεντρικής Ασίας, εις βάρος της Ρωσίας.Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν έφτασε σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Πούτιν αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.Στονσυμμετέχουν δέκα χώρες (Λευκορωσία, Κίνα, Ινδία, Ιράν, Ρωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Πακιστάν και Τατζικιστάν) και έχει στόχο να αντισταθμίσει την επιρροή της Δύσης, ενώ επικεντρώνεται σε οικονομικά θέματα και θέματα ασφαλείας.Εκτός από την ολομέλεια υπό την αιγίδα του προέδρου του Κιργιστάν, έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της αυξανόμενης ρωσοϊρανικής συνεργασίας. Ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει επίσης συνομιλίες ξεχωριστά με τους ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας και της Τουρκίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης απέκτησε νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια χάρη στην ενίσχυση των δεσμών Κίνας- Ρωσίας. Πλέον το μπλοκ περιλαμβάνει και 15 εταίρους διαλόγου, ανάμεσά τους η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όπως και δύο χώρες παρατηρητές, μία εκ των οποίων είναι το Αφγανιστάν.Η σύνοδος αυτή διεξάγεται την ώρα που πολλές χώρες μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης εμπλέκονται σε πολέμους, κυρίως η Ρωσία η εισβολή της οποίας στην Ουκρανία μετρά ήδη τεσσεράμισι χρόνια και το Ιράν που βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ μετά τηνεναντίον του τον Φεβρουάριο.Άλλες χώρες έχουν εμπλακεί σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ , κυρίως η Κίνα και η Ινδία. Εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον επέβαλε δευτερογενείς κυρώσεις στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν.Σε αντίδραση η Κίνα προειδοποίησε ότι «θα υπερασπιστεί σθεναρά» τα συμφέροντά της, καθώς το Πεκίνο είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου.

Από την πλευρά της η Ρωσία, επίσης σημαντικός εμπορικός εταίρος της Τεχεράνης, έχει ενισχύσει την εμπορική και στρατιωτική συνεργασία της με το Ιράν.



Τα απτά οφέλη από τη συμμετοχή στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης είναι αβέβαια, καθώς, αν και αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του πληθυσμού της Γης και το 25% του ΑΕΠ, το μπλοκ παραμένει ετερογενές και υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μελών του.



Η Ρωσία και η Κίνα, για παράδειγμα, είναι οικονομικοί ανταγωνιστές στην κεντρική Ασία, ενώ το Πεκίνο έχει κατά καιρούς εντάσεις στις σχέσεις του με την Ινδία και το Πακιστάν.