Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Το Πεντάγωνο υπέγραψε επταετείς συμφωνίες που έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων
Το Πεντάγωνο υπέγραψε επταετείς συμφωνίες που έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων
Οι συμφωνίες στοχεύουν στην επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης κρίσιμων υποσυστημάτων πυραύλων που υποστηρίζουν τα προγράμματα αναχαιτιστικών πυραύλων
Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε επταετούς διάρκειας συμφωνίες με τις εταιρείες General Dynamics Ordnance και Tactical Systems (GD-OTS) και την Lockheed Martin για την αύξηση της παραγωγής πυραύλων.
Οι συμφωνίες έχουν ως στόχο να «αυξήσουν τις ποσότητες παραγωγής και να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης κρίσιμων υποσυστημάτων πυραύλων που υποστηρίζουν τα προγράμματα αναχαιτιστικών πυραύλων Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) και Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE)», αναφέρει το Πεντάγωνο.
Οι συμφωνίες έχουν ως στόχο να «αυξήσουν τις ποσότητες παραγωγής και να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης κρίσιμων υποσυστημάτων πυραύλων που υποστηρίζουν τα προγράμματα αναχαιτιστικών πυραύλων Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) και Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE)», αναφέρει το Πεντάγωνο.
The Pentagon says it has secured seven-year agreements with General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) and Lockheed Martin to increase missile production. pic.twitter.com/FthvSqpshm— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 31, 2026
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