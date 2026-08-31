Το Πεντάγωνο υπέγραψε επταετείς συμφωνίες που έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων
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Το Πεντάγωνο υπέγραψε επταετείς συμφωνίες που έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων

Οι συμφωνίες στοχεύουν στην επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης κρίσιμων υποσυστημάτων πυραύλων που υποστηρίζουν τα προγράμματα αναχαιτιστικών πυραύλων

Το Πεντάγωνο υπέγραψε επταετείς συμφωνίες που έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων
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Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε επταετούς διάρκειας συμφωνίες με τις εταιρείες General Dynamics Ordnance και Tactical Systems (GD-OTS) και την Lockheed Martin για την αύξηση της παραγωγής πυραύλων.

Οι συμφωνίες έχουν ως στόχο να «αυξήσουν τις ποσότητες παραγωγής και να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης κρίσιμων υποσυστημάτων πυραύλων που υποστηρίζουν τα προγράμματα αναχαιτιστικών πυραύλων Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) και Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE)», αναφέρει το Πεντάγωνο.

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