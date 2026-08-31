Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Πούτιν και Σι συναντήθηκαν στο Κιργιστάν: Στο τραπέζι ενέργεια, εμπόριο και κοινό μέτωπο απέναντι στη Δύση
Πολύωρη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μπισκέκ – Στο τραπέζι ο αγωγός Power of Siberia 2, οι συναλλαγές σε εθνικά νομίσματα και η μονιμοποίηση της κατάργησης της βίζας
Πρόκειται για τη δεύτερη διά ζώσης συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στη χρονιά, με τις συνομιλίες τους να διαρκούν αρκετές ώρες και να επικεντρώνονται στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, στην ενεργειακή συνεργασία και στον συντονισμό των στρατηγικών τους για την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης μεγάλα κοινά έργα υποδομών, η ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών σε εθνικά νομίσματα και η προοπτική μονιμοποίησης του καθεστώτος ταξιδιών χωρίς βίζα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.
Putin met Xi Jinping in Bishkek. pic.twitter.com/4zyOadfHv1— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
Στο τραπέζι ο Power of Siberia 2Ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνομιλίες δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της προσέγγισης Μόσχας και Πεκίνου.
Μεταξύ των μεγάλων κοινών σχεδίων που συζητήθηκαν ήταν η πρόοδος γύρω από τον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2, μέσω του οποίου η Ρωσία επιδιώκει να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας προς τις ασιατικές αγορές.
Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μόσχα, καθώς επιχειρεί να αναπροσανατολίσει τις ενεργειακές εξαγωγές της προς την Ασία.
«Η συνεργασία αναπτύσσεται με επιτυχία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας. Υλοποιούμε μεγάλα έργα στον ενεργειακό τομέα, στη βιομηχανία, στο Διάστημα, στις μεταφορές και στα logistics», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο.
Συναλλαγές σε ρούβλια και γουάνΟι δύο ηγέτες έδωσαν επίσης έμφαση στην περαιτέρω επέκταση του εμπορίου με τη χρήση των εθνικών νομισμάτων των δύο χωρών.
🚨'Uncertainty grows against the backdrop of unprecedented changes' — China's Xi Jinping tells Vladimir Putin.🇨🇳🇷🇺— Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) August 31, 2026
'The Shanghai Cooperation Organization carries an important mission to preserve stability and facilitate the development of the region' pic.twitter.com/EuwQh3jDWc
Η Μόσχα και το Πεκίνο επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τους δυτικούς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των μεταξύ τους οικονομικών συναλλαγών απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.
Πούτιν: Να γίνει μόνιμη η κατάργηση της βίζαςΞεχωριστό κεφάλαιο των συνομιλιών αποτέλεσε η διευκόλυνση των μετακινήσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Πεκίνο προκειμένου το καθεστώς ταξιδιών χωρίς βίζα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, εφόσον και η κινεζική πλευρά θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη εφικτή και επωφελή.
Putin to Xi Jinping:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
Business and humanitarian contacts are undoubtedly facilitated by the 30-day visa-free regime. You announced this initiative a year ago, on September 2nd, at our meeting in Beijing.
We supported it, and this arrangement is currently in effect until the end… pic.twitter.com/aZKU3nHzbL
«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε από κοινού ώστε το καθεστώς χωρίς βίζα να γίνει μόνιμο, εφόσον η κινεζική πλευρά το θεωρεί δυνατό και χρήσιμο», είπε ο Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ.
Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η δυνατότητα ταξιδιών χωρίς βίζα έχει ήδη δώσει σημαντική ώθηση στον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών.
Όπως ανέφερε, οι τουριστικές ροές μεταξύ Ρωσίας και Κίνας αυξήθηκαν κατά 43% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Από την ενέργεια μέχρι το ΔιάστημαΟ Πούτιν θέλησε να υπογραμμίσει ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται στην ενέργεια ή στο εμπόριο, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων.
«Υλοποιούμε μεγάλα έργα στον ενεργειακό τομέα, στη βιομηχανία, στο Διάστημα, στις μεταφορές και στα logistics», τόνισε.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη σημασία της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, την οποία η Μόσχα επιδιώκει να αναδείξει σε σημαντικό εμπορικό διάδρομο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.
Ο Ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε ότι στα μέσα Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το πρώτο τακτικό δρομολόγιο κινεζικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού.
Η στρατηγική σύγκλιση Μόσχας και ΠεκίνουΗ συνάντηση στο Μπισκέκ εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατηγική προσέγγιση των δύο χωρών, με τη Ρωσία και την Κίνα να επιδιώκουν στενότερο συντονισμό όχι μόνο στην οικονομία και την ενέργεια αλλά και σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και διεθνούς διακυβέρνησης.
Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης αποτελεί βασικό όχημα αυτής της στρατηγικής, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ασία, όπου τόσο η Μόσχα όσο και το Πεκίνο έχουν σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα.
Το μήνυμα που εκπέμπουν Πούτιν και Σι από το Μπισκέκ είναι ότι, παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η Ρωσία και η Κίνα σκοπεύουν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική και στρατηγική τους σύμπλευση.
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