Πούτιν και Σι συναντήθηκαν στο Κιργιστάν: Στο τραπέζι ενέργεια, εμπόριο και κοινό μέτωπο απέναντι στη Δύση

Πολύωρη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μπισκέκ – Στο τραπέζι ο αγωγός Power of Siberia 2, οι συναλλαγές σε εθνικά νομίσματα και η μονιμοποίηση της κατάργησης της βίζας

Μπισκέκ του Κιργιστάν, στο περιθώριο της 26ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσπάθεια Μόσχας και Πεκίνου να εμβαθύνουν τη στρατηγική και οικονομική συνεργασία τους σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.



Πρόκειται για τη δεύτερη διά ζώσης συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στη χρονιά, με τις συνομιλίες τους να διαρκούν αρκετές ώρες και να επικεντρώνονται στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, στην ενεργειακή συνεργασία και στον συντονισμό των στρατηγικών τους για την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία.



Ρωσίας και Κίνας.







Στο τραπέζι ο Power of Siberia 2 Ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνομιλίες δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της προσέγγισης Μόσχας και Πεκίνου.



Μεταξύ των μεγάλων κοινών σχεδίων που συζητήθηκαν ήταν η πρόοδος γύρω από τον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2, μέσω του οποίου η Ρωσία επιδιώκει να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας προς τις ασιατικές αγορές.



Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μόσχα, καθώς επιχειρεί να αναπροσανατολίσει τις ενεργειακές εξαγωγές της προς την Ασία.



«Η συνεργασία αναπτύσσεται με επιτυχία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας. Υλοποιούμε μεγάλα έργα στον ενεργειακό τομέα, στη βιομηχανία, στο Διάστημα, στις μεταφορές και στα logistics», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο.



Κλείσιμο Συναλλαγές σε ρούβλια και γουάν Οι δύο ηγέτες έδωσαν επίσης έμφαση στην περαιτέρω επέκταση του εμπορίου με τη χρήση των εθνικών νομισμάτων των δύο χωρών.







Η Μόσχα και το Πεκίνο επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τους δυτικούς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των μεταξύ τους οικονομικών συναλλαγών απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.



Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν τη Δευτέρα στοτου, στο περιθώριο της 26ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσπάθειακαι Πεκίνου να εμβαθύνουν τη στρατηγική και οικονομική συνεργασία τους σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.Πρόκειται για τη δεύτερη διά ζώσης συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στη χρονιά, με τις συνομιλίες τους να διαρκούν αρκετές ώρες και να επικεντρώνονται στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, στην ενεργειακή συνεργασία και στον συντονισμό των στρατηγικών τους για την ασφάλεια στηνΣτο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης μεγάλα κοινά έργα υποδομών, η ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών σε εθνικά νομίσματα και η προοπτική μονιμοποίησης του καθεστώτος ταξιδιών χωρίς βίζα μεταξύκαιΙδιαίτερη βαρύτητα στις συνομιλίες δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της προσέγγισηςκαιΜεταξύ των μεγάλων κοινών σχεδίων που συζητήθηκαν ήταν η πρόοδος γύρω από τον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου, μέσω του οποίου η Ρωσία επιδιώκει να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας προς τις ασιατικές αγορές.Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μόσχα, καθώς επιχειρεί να αναπροσανατολίσει τις ενεργειακές εξαγωγές της προς την Ασία.«Η συνεργασία αναπτύσσεται με επιτυχία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας. Υλοποιούμε μεγάλα έργα στον ενεργειακό τομέα, στη βιομηχανία, στο Διάστημα, στις μεταφορές και στα logistics», δήλωσε οκατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο.Οι δύο ηγέτες έδωσαν επίσης έμφαση στην περαιτέρω επέκταση του εμπορίου με τη χρήση των εθνικών νομισμάτων των δύο χωρών.και τοεπιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τους δυτικούς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των μεταξύ τους οικονομικών συναλλαγών απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.

Παράλληλα, Πούτιν και Σι επανέλαβαν το κοινό τους όραμα για μια διευρυμένη πολυπολική παγκόσμια αρχιτεκτονική, προβάλλοντας τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης ως έναν μη δυτικό πόλο απέναντι στα παραδοσιακά διατλαντικά σχήματα συνεργασίας.



Πούτιν: Να γίνει μόνιμη η κατάργηση της βίζας Ξεχωριστό κεφάλαιο των συνομιλιών αποτέλεσε η διευκόλυνση των μετακινήσεων μεταξύ των δύο χωρών.



Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Πεκίνο προκειμένου το καθεστώς ταξιδιών χωρίς βίζα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, εφόσον και η κινεζική πλευρά θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη εφικτή και επωφελή.







«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε από κοινού ώστε το καθεστώς χωρίς βίζα να γίνει μόνιμο, εφόσον η κινεζική πλευρά το θεωρεί δυνατό και χρήσιμο», είπε ο Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ.



Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η δυνατότητα ταξιδιών χωρίς βίζα έχει ήδη δώσει σημαντική ώθηση στον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών.



Όπως ανέφερε, οι τουριστικές ροές μεταξύ Ρωσίας και Κίνας αυξήθηκαν κατά 43% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.



Από την ενέργεια μέχρι το Διάστημα Ο Πούτιν θέλησε να υπογραμμίσει ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται στην ενέργεια ή στο εμπόριο, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων.



«Υλοποιούμε μεγάλα έργα στον ενεργειακό τομέα, στη βιομηχανία, στο Διάστημα, στις μεταφορές και στα logistics», τόνισε.



Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη σημασία της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, την οποία η Μόσχα επιδιώκει να αναδείξει σε σημαντικό εμπορικό διάδρομο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.



Ο Ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε ότι στα μέσα Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το πρώτο τακτικό δρομολόγιο κινεζικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού.



Η στρατηγική σύγκλιση Μόσχας και Πεκίνου Η συνάντηση στο Μπισκέκ εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατηγική προσέγγιση των δύο χωρών, με τη Ρωσία και την Κίνα να επιδιώκουν στενότερο συντονισμό όχι μόνο στην οικονομία και την ενέργεια αλλά και σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και διεθνούς διακυβέρνησης.



Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης αποτελεί βασικό όχημα αυτής της στρατηγικής, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ασία, όπου τόσο η Μόσχα όσο και το Πεκίνο έχουν σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα.



Το μήνυμα που εκπέμπουν Πούτιν και Σι από το Μπισκέκ είναι ότι, παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η Ρωσία και η Κίνα σκοπεύουν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική και στρατηγική τους σύμπλευση.