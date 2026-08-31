Σάλος στην Ταϊλάνδη: Ξύρισαν το κεφάλι γυναίκας επειδή δεν πλήρωσε λογαριασμό 1.800 δολαρίων σε μπαρ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊλάνδη Γυναίκα

Σάλος στην Ταϊλάνδη: Ξύρισαν το κεφάλι γυναίκας επειδή δεν πλήρωσε λογαριασμό 1.800 δολαρίων σε μπαρ, δείτε βίντεο

Ο μπάρμαν ξύρισε με ηλεκτρική μηχανή τα μακριά μαλλιά της γυναίκας

Σάλος στην Ταϊλάνδη: Ξύρισαν το κεφάλι γυναίκας επειδή δεν πλήρωσε λογαριασμό 1.800 δολαρίων σε μπαρ, δείτε βίντεο
26 ΣΧΟΛΙΑ
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη βίντεο που καταγράφει έναν μπάρμαν να ξυρίζει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να επιχείρησε να φύγει από μπαρ χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου στην περιοχή Πίνκλαο της Μπανγκόκ και, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα σχετικά δημοσιεύματα, ο λογαριασμός της γυναίκας είχε φτάσει τα 60.000 μπατ, δηλαδή περίπου 1.800 δολάρια ή 1.560 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει μια πλαστή ταυτότητα για να μπει στο μπαρ. Στην συνέχεια προσπάθησε να φύγει από μαγαζί χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό και στην συνέχεια εντοπίστηκε από το προσωπικό και οδηγήθηκε πίσω στο κατάστημα.

Καθώς η γυναίκα φέρεται να μην μπορούσε να πληρώσει το ποσό, αντί να παραδοθεί στις Αρχές, της προτάθηκε να ξυρίσει το κεφάλι της, με την αξία των μαλλιών της να συμψηφίζεται με μέρος του χρέους.



Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα εμφανίζεται με λευκό φόρεμα και φαίνεται να συμφωνεί σε αυτό που παρουσιάζεται ως «σύμβαση αγοράς μαλλιών». Στη συνέχεια, ένας μπάρμαν χρησιμοποιεί μια ξυριστική μηχανή και ξυρίζει τα μακριά μαλλιά της.

Πίσω από την κάμερα ακούγεται ένας άνδρας να υποστηρίζει ότι δεν την εκμεταλλεύεται και ότι πρόκειται για την «τιμή της αγοράς», ενώ γίνεται αναφορά και σε επιπλέον ποσό που θα προστεθεί στη συμφωνία.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οργανώσεις και φορείς αμφισβητούν τη νομιμότητα της συγκεκριμένης «τιμωρίας». Η Chalida «Ton Or» Phalamat, ιδρύτρια της Be One Foundation, δήλωσε ότι το μπαρ «το παράκανε», αναφέροντας πως οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν μαζί της για να ζητήσουν συγγνώμη και παραδέχθηκαν ότι ο διευθυντής ενήργησε υπό την επήρεια θυμού και παρορμητικά.


Όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι θα επικοινωνήσουν με την οικογένεια της γυναίκας προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο αποζημίωσης. Η ίδια υποστήριξε ότι μια συμφωνία που γίνεται υπό πίεση μπορεί να μην είναι έγκυρη και ότι το ξύρισμα του κεφαλιού ενός ανθρώπου χωρίς πραγματική συναίνεση θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα επίθεσης, εξαναγκασμού ή παράνομης κράτησης.

Σύμφωνα με την Chalida Phalamat, ζητήθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινης Ασφάλειας της Ταϊλάνδης να εξετάσει την υπόθεση.

Η ίδια κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην καταφεύγουν σε πρακτικές αυτοδικίας όταν αντιμετωπίζουν περιστατικά μη πληρωμής και να αφήνουν τις αρμόδιες Αρχές να διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις.
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