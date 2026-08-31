Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Σάλος στην Ταϊλάνδη: Ξύρισαν το κεφάλι γυναίκας επειδή δεν πλήρωσε λογαριασμό 1.800 δολαρίων σε μπαρ, δείτε βίντεο
Ο μπάρμαν ξύρισε με ηλεκτρική μηχανή τα μακριά μαλλιά της γυναίκας
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου στην περιοχή Πίνκλαο της Μπανγκόκ και, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα σχετικά δημοσιεύματα, ο λογαριασμός της γυναίκας είχε φτάσει τα 60.000 μπατ, δηλαδή περίπου 1.800 δολάρια ή 1.560 ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει μια πλαστή ταυτότητα για να μπει στο μπαρ. Στην συνέχεια προσπάθησε να φύγει από μαγαζί χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό και στην συνέχεια εντοπίστηκε από το προσωπικό και οδηγήθηκε πίσω στο κατάστημα.
Καθώς η γυναίκα φέρεται να μην μπορούσε να πληρώσει το ποσό, αντί να παραδοθεί στις Αρχές, της προτάθηκε να ξυρίσει το κεφάλι της, με την αξία των μαλλιών της να συμψηφίζεται με μέρος του χρέους.
Romper Stomper treatment— Chay Bowes (@BowesChay) August 30, 2026
Bartender in Thailand shaves a woman's head after she attempted to leave without paying for an $1,800 bill using a fake ID. pic.twitter.com/TZmNXhpJPR
Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα εμφανίζεται με λευκό φόρεμα και φαίνεται να συμφωνεί σε αυτό που παρουσιάζεται ως «σύμβαση αγοράς μαλλιών». Στη συνέχεια, ένας μπάρμαν χρησιμοποιεί μια ξυριστική μηχανή και ξυρίζει τα μακριά μαλλιά της.
Πίσω από την κάμερα ακούγεται ένας άνδρας να υποστηρίζει ότι δεν την εκμεταλλεύεται και ότι πρόκειται για την «τιμή της αγοράς», ενώ γίνεται αναφορά και σε επιπλέον ποσό που θα προστεθεί στη συμφωνία.
A bar manager in Thailand shaved an 18-year-old bald after she couldn’t pay a $1,800 tab— Dexerto (@Dexerto) August 30, 2026
He valued her hair at just $90 toward the debt pic.twitter.com/NmBI8tQICn
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οργανώσεις και φορείς αμφισβητούν τη νομιμότητα της συγκεκριμένης «τιμωρίας». Η Chalida «Ton Or» Phalamat, ιδρύτρια της Be One Foundation, δήλωσε ότι το μπαρ «το παράκανε», αναφέροντας πως οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν μαζί της για να ζητήσουν συγγνώμη και παραδέχθηκαν ότι ο διευθυντής ενήργησε υπό την επήρεια θυμού και παρορμητικά.
A Bangkok host bar shaved a young woman’s head after she ran up a 60,000 baht bill and refused to pay.— Bangkok Lad (@bangkoklad) August 28, 2026
Staff made her sign a contract selling her hair.
The clip divided opinion online; the venue later apologised, saying its manager acted in anger. pic.twitter.com/SV14etYevX
Όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι θα επικοινωνήσουν με την οικογένεια της γυναίκας προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο αποζημίωσης. Η ίδια υποστήριξε ότι μια συμφωνία που γίνεται υπό πίεση μπορεί να μην είναι έγκυρη και ότι το ξύρισμα του κεφαλιού ενός ανθρώπου χωρίς πραγματική συναίνεση θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα επίθεσης, εξαναγκασμού ή παράνομης κράτησης.
Σύμφωνα με την Chalida Phalamat, ζητήθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινης Ασφάλειας της Ταϊλάνδης να εξετάσει την υπόθεση.
Η ίδια κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην καταφεύγουν σε πρακτικές αυτοδικίας όταν αντιμετωπίζουν περιστατικά μη πληρωμής και να αφήνουν τις αρμόδιες Αρχές να διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις.
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