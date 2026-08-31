Δύο νεκροί στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροπορικές επιδρομές Ιράν Ένοπλες Δυνάμεις ΗΠΑ Νεκροί

Δύο νεκροί στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ στο Ιράν

«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νησί Λαράκ αργά χθες Κυριακή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε κυβερνήτης του γειτονικού νησιού Κεσμ χωρίς να διευκρινίσει αν τα θύματα είναι στρατιώτες ή άμαχοι

Δύο νεκροί στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ στο Ιράν
Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες, Κυριακή, βομβαρδισμούς στο νησί αυτό, τους πρώτους έπειτα από χονδρικά έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νησί Λαράκ αργά χθες Κυριακή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, κυβερνήτης του γειτονικού νησιού Κεσμ.



Δεν διευκρίνισε αν τα θύματα είναι στρατιώτες ή άμαχοι.

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης