Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Δύο νεκροί στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ στο Ιράν
Δύο νεκροί στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ στο Ιράν
«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νησί Λαράκ αργά χθες Κυριακή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε κυβερνήτης του γειτονικού νησιού Κεσμ χωρίς να διευκρινίσει αν τα θύματα είναι στρατιώτες ή άμαχοι
Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες, Κυριακή, βομβαρδισμούς στο νησί αυτό, τους πρώτους έπειτα από χονδρικά έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νησί Λαράκ αργά χθες Κυριακή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, κυβερνήτης του γειτονικού νησιού Κεσμ.
Δεν διευκρίνισε αν τα θύματα είναι στρατιώτες ή άμαχοι.
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες, Κυριακή, βομβαρδισμούς στο νησί αυτό, τους πρώτους έπειτα από χονδρικά έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νησί Λαράκ αργά χθες Κυριακή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, κυβερνήτης του γειτονικού νησιού Κεσμ.
BREAKING: Two killed in Larak Island attack, Iran's state media says— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 31, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/ZDxQXpwgqC pic.twitter.com/mP6JRoEkOX
Δεν διευκρίνισε αν τα θύματα είναι στρατιώτες ή άμαχοι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα