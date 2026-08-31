Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αραγτσί κατά Νετανιάχου: «Φίδι» που παρέσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν
Αραγτσί κατά Νετανιάχου: «Φίδι» που παρέσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σχολίασε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αλλάζει ρητορική, ανάλογα με το ακροατήριο
Σφοδρή επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι παραπλάνησε την Ουάσινγκτον και την οδήγησε σε πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αραγτσί χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «φίδι» και υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί δημοσίως την επιρροή που άσκησε στις ΗΠΑ.
«Στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου καυχιέται ανοιχτά ότι ξεγέλασε την αμερικανική κυβέρνηση ώστε να μπει σε πόλεμο με το Ιράν για λογαριασμό του Ισραήλ» έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.
Σύμφωνα με τον Αραγτσί, ο Νετανιάχου «γελά ανοιχτά» όταν αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, «επηρέασε» τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω περίπου 1.000 ωρών τηλεοπτικής παρουσίας σε αμερικανικά δίκτυα.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε παράλληλα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί διαφορετική ρητορική όταν απευθύνεται στο αμερικανικό κοινό: «Στα αγγλικά, επαινεί την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ. Φίδι», κατέληξε στην ανάρτησή του.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αραγτσί χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «φίδι» και υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί δημοσίως την επιρροή που άσκησε στις ΗΠΑ.
«Στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου καυχιέται ανοιχτά ότι ξεγέλασε την αμερικανική κυβέρνηση ώστε να μπει σε πόλεμο με το Ιράν για λογαριασμό του Ισραήλ» έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.
Σύμφωνα με τον Αραγτσί, ο Νετανιάχου «γελά ανοιχτά» όταν αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, «επηρέασε» τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω περίπου 1.000 ωρών τηλεοπτικής παρουσίας σε αμερικανικά δίκτυα.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε παράλληλα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί διαφορετική ρητορική όταν απευθύνεται στο αμερικανικό κοινό: «Στα αγγλικά, επαινεί την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ. Φίδι», κατέληξε στην ανάρτησή του.
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