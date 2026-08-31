Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που θεωρείται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που θεωρείται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Η EUNAVFOR MED Irini είναι η στρατιωτική ναυτική αποστολή της ΕΕ που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2020 για να ενισχυθεί το εμπάργκο όπλων στην Λϊβύη που είχε επιβάλλει ο ΟΗΕ
Στο δεξαμενόπλοιο MV SUN επιβιβάστηκαν δυνάμεις της στρατιωτικής ναυτικής αποστολής της ΕΕ στην Μεσόγειο, καθώς θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας.
«Στο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου MV SUN, που θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία κατά παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου, επιβιβάστηκαν στις 30 Αυγούστου στη Μεσόγειο, δυνάμεις της επιχείρησης EUNAVFOR MED «Irini» ("Ειρήνη") για έλεγχο της σημαίας του» έγραψε η Κάλας σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.
Η EUNAVFOR MED Irini είναι η στρατιωτική ναυτική αποστολή της ΕΕ που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2020 για να ενισχυθεί το εμπάργκο όπλων στην Λϊβύη που είχε επιβάλλει ο ΟΗΕ.
Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν έκτοτε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, εξουσιοδοτώντας την να διενεργεί επιβιβάσεις για σκοπούς επαλήθευσης.
«Στο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου MV SUN, που θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία κατά παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου, επιβιβάστηκαν στις 30 Αυγούστου στη Μεσόγειο, δυνάμεις της επιχείρησης EUNAVFOR MED «Irini» ("Ειρήνη") για έλεγχο της σημαίας του» έγραψε η Κάλας σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.
Η EUNAVFOR MED Irini είναι η στρατιωτική ναυτική αποστολή της ΕΕ που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2020 για να ενισχυθεί το εμπάργκο όπλων στην Λϊβύη που είχε επιβάλλει ο ΟΗΕ.
Illegal oil sales from shadow fleet ships are a critical lifeline for Russia’s war in Ukraine, and we’ll continue to cut them off.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 31, 2026
The oil tanker MV SUN, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, was boarded on 30 August in the Mediterranean… pic.twitter.com/6HNcOYNcdh
Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν έκτοτε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, εξουσιοδοτώντας την να διενεργεί επιβιβάσεις για σκοπούς επαλήθευσης.
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