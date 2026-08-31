Πρέσπες: Έργα για την προστασία των μνημείων της και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής

Ναός Αγίου Γεωργίου

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Βραχογραφία Παναγίας Βλαχερνιώτισσας

Ένα ευρύ πρόγραμμα έργων με στόχο την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη σημαντικών μνημείων και στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, αλλά και τη δημιουργία ενός ισχυρού πολιτιστικού και αναπτυξιακού αποτυπώματος για την τοπική κοινωνία υλοποιεί τοστις. Επίκεντρο των επεμβάσεων είναι η νησίδα του Αγίου Αχιλλείου και ο Άγιος ΓερμανόςΗ νησίδα του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα συνδυάζει μοναδικό φυσικό περιβάλλον με σημαντική αρχαιολογική και βυζαντινή κληρονομιά. Στη δυτική και νοτιοδυτική ακτή έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα ελληνιστικού και ρωμαϊκού οικισμού, που ταυτίζεται με την αρχαία Λύκα, ενώ πλήθος αρχιτεκτονικών μελών, γλυπτών, επιγραφών και άλλων ευρημάτων βρέθηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, συχνά σε δεύτερη χρήση στα βυζαντινά μνημεία, μαρτυρώντας τη διαχρονική κατοίκηση της περιοχής. Κατά τη μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο, η σημερινή νησίδα αποτελούσε περιτειχισμένη χερσόνησο με ακρόπολη στη θέση «Κάλε», αναδεικνύοντας τη στρατηγική, γεωγραφική και ιστορική σημασία του Αγίου Αχιλλείου, στους αιώνες.Η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, που οικοδομήθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα και λειτούργησε ως επισκοπικός ναός έως τις αρχές του 15ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών. Η τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα διατηρεί το σύνθρονο με τις 18 ζωγραφισμένες αψίδες των αρχών του 11ου αιώνα, τμήματα τοιχογραφιών του 12ου αιώνα, καθώς και λίθινες πλάκες από ελληνιστικούς τάφους της αρχαίας Λύκας. Η περιοχή γύρω από τον ναό χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο από τον 12ο έως τις αρχές του 15ου αιώνα.Ιδρύθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αναχωρητισμός γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση στην ευρύτερη περιοχή. Αποτελεί σημαντικό μνημείο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής κληρονομιάς των Πρεσπών. Το καθολικό της χρονολογείται, βάσει επιγραφής, στο 1524. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του καθολικού έχει θεωρηθεί ως ένα από τα πρωιμότερα δείγματα λόγιας μεταβυζαντινής ζωγραφικής, στις οποίες διακρίνονται επιδράσεις από τις σχολές της Καστοριάς και της Αχρίδας, μεταξύ των οποίων και η εξαιρετική παράσταση της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, καθώς και νεότερη φάση εικονογράφησης του 1741, που ακολουθεί τα πρότυπα της Μακεδονικής Σχολής. Έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Μονή λειτουργούσε ως ανδρώο μοναστήρι. Για το μνημειακό σύνολο υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, και συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου, συνολικού προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού βάσει σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων, στη δυτική πλευρά της νησίδας, αποτελεί σημαντικό μνημείο με οικοδομικές φάσεις από τους ρωμαϊκούς έως τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Η αρχική του φάση χρονολογείται πιθανότατα γύρω στο 1000, ενώ τον 13ο αιώνα μετασκευάστηκε σε τρίκλιτη βασιλική, με στοιχεία αρχαιότερου οικοδομήματος να έχουν επαναχρησιμοποιηθεί. Για την αποκατάσταση και ανάδειξή του έχουν εγκριθεί οι αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, καθώς και η διερεύνηση των πρωιμότερων φάσεων του μνημείου. Το έργο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, εντάσσεται στον σχεδιασμό της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επέμβασης για την αξιοποίηση των λιμνών και των ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας, με την αντίστοιχη πρόσκληση χρηματοδότησης, από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου 2026.Για τον μονόχωρο ναό του 15ου αιώνα, που χρονολογείται στην περίοδο, μετά την εγκατάλειψη της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου, προγραμματίζονται εργασίες επισκευής και καθαρισμού, με στόχο την προστασία και ανάδειξη του μνημείου.Ο Δήμος Πρεσπών διαθέτει ώριμη μελέτη, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, για την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αχιλλείου, με στόχο τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης για τη νησίδα και τα μνημεία της. Η πρόταση αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα LEADER και να υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού. Για τη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου, το Υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση του σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, με χρηματοδότηση από πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.Ο Δήμος Πρεσπών έχει ολοκληρώσει ώριμη μελέτη για τη βελτίωση και ανάδειξη των μονοπατιών και των διαδρομών σύνδεσης στην περιοχή, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η υλοποίηση του έργου, με φορέα τον Δήμο Πρεσπών, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου 2026, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη σύνδεση των σημαντικών σημείων πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος της περιοχής.