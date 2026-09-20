Βίντεο: Ιστορική επίσκεψη Κάρνεϊ στο Σεν Πιερ και Μικελόν, τον υποδέχθηκε ο Μακρόν και αγκαλιάστηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρκ Κάρνεϊ Εμανουέλ Μακρόν Γαλλία Καναδάς

Βίντεο: Ιστορική επίσκεψη Κάρνεϊ στο Σεν Πιερ και Μικελόν, τον υποδέχθηκε ο Μακρόν και αγκαλιάστηκαν

Σε έναν κόσμο σε κρίση, η φιλία μας είναι δύναμη, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο Twitter

Βίντεο: Ιστορική επίσκεψη Κάρνεϊ στο Σεν Πιερ και Μικελόν, τον υποδέχθηκε ο Μακρόν και αγκαλιάστηκαν
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Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προσγειώθηκε σήμερα στο Σεν Πιερ και Μικελόν, στην πρώτη επίσκεψη Καναδού πρωθυπουργού σε αυτό το γαλλικό έδαφος που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τις καναδικές ακτές, όπου τον υποδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν και στη συνέχεια αντάλλαξαν χειραψία, σηκώνοντας τα χέρια τους ψηλά μπροστά στις κάμερες. «Σε έναν κόσμο σε κρίση, η φιλία μας είναι δύναμη. Μαζί, επιβεβαιώνουμε την κυριαρχία μας, την ελευθερία μας να αποφασίζουμε και τη θέλησή μας να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας», έγραψε αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτηση στο X.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν γεύμα εργασίας πριν εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν για τη συνάντησή τους. Η επίσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία να επιδειχθεί η ενότητα του Καναδά, της Γαλλίας και της Ευρώπης, και η «κυριαρχία των εθνών», όπως τονίστηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων, απέναντι στις επιθετικές βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε πρόσφατα έναν χάρτη ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Σεν Πιερ και Μικελόν, βαμμένο στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ. Αυτή η περιοχή είναι πράγματι «γαλλική» και «συνδεδεμένη με τη Γαλλία», απάντησε ο Μακρόν κατά την άφιξή του το Σάββατο το βράδυ.
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