Νέες αποκαλύψεις για το ναυάγιο στην Κερύνεια: Απαγόρευσαν τον απόπλου στο Filo Jet λόγω καιρού και μία ώρα μετά έφυγε
Στο μικροσκόπιο άδειες, έλεγχοι και επισκευές - Το πλοίο είχε ελεγχθεί δύο μήνες πριν, ενώ το 2003 είχε καταγραφεί περιστατικό εισροής υδάτων
Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ αποκάλυψε ότι το αρμόδιο «Τμήμα Λιμένων» δεν επέτρεψε αρχικά την αναχώρηση του Filo Jet λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Περίπου μία ώρα αργότερα, ωστόσο, το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουτζού της Μερσίνης.
Λίγο μετά την έξοδό του από το λιμάνι και ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από τις ακτές, άρχισε να μπάζει νερά, πήρε μεγάλη κλίση και ανετράπη. Αργότερα βυθίστηκε σε βάθος 514 μέτρων.
Girne açıklarında batan gemiden sanırım en korkunç video. pic.twitter.com/kb63HgL5n3— Vasil Ata (@vasilata1) August 30, 2026
Η αρχική απαγόρευση και η μεταγενέστερη έγκριση προκαλούν έντονες αντιδράσεις στα κατεχόμενα. Η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Αϊσεμντέν Ακίν ζήτησε να δημοσιοποιηθούν το έγγραφο αναχώρησης, οι εκθέσεις επιθεώρησης και η άδεια εκτέλεσης του δρομολογίου.
Το βασικό ερώτημα είναι ποιος ανέτρεψε την αρχική απόφαση, ποια δεδομένα είχαν αλλάξει μέσα σε μία ώρα και ποιος υπέγραψε τελικά την άδεια απόπλου.
Το «Τμήμα Λιμένων», το οποίο έχει την ευθύνη των σχετικών ελέγχων, υπάγεται στον αρμόδιο για τις Μεταφορές «υπουργό», Ερχάν Αρικλί.
İnsanlar sıkışmış dışarı çıkma mücadelesinde. Kıbrıs’taki bir kaynağım, olayın ardından çekilen ve belki de ilk kez göreceğiniz görüntüleri bana ulaştırdı. Gerçekten çok üzücü… Her bir saniyesi, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gösteriyor. Arama çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/jAirjDh7bo— Adem Metan (@AdemMetan) August 30, 2026
Είχε ελεγχθεί δύο μήνες πριν
Ο Ερχάν Αρικλί υποστήριξε ότι το Filo Jet είχε ελεγχθεί περίπου δύο μήνες πριν από το δυστύχημα στο ναυπηγείο Akdeniz από τον τουρκικό νηογνώμονα Türk Loydu.
Ο Αρικλί ανέφερε ότι τα ακριβή αίτια θα διαπιστωθούν από την εξέταση του καταγραφέα δεδομένων του πλοίου. Η ανάκτησή του θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 500 μέτρων.
Girne'de kalkışından kısa süre sonra alabora olan geminin batmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.— ENSONHABER (@ensonhaber) August 31, 2026
"Söyleyin kaptana, geri dönsün, burada 200 kişi var. Her taraf su alıyor." pic.twitter.com/xgsHkvg6A9
Έμπαζε νερά και το 2003
Το Filo Jet είναι καταμαράν ηλικίας 26 ετών, κατασκευασμένο το 2000. Μέχρι το 2024 έφερε την ονομασία Iris Jet, ενώ ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισής του παρέμεινε ο ίδιος, IMO 8962034.
Με την παλαιότερη ονομασία του εκτελούσε και πριν από 23 χρόνια δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.
Απόφαση του Γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε στις 10 Μαρτίου 2009 για ασφαλιστική διαφορά, καταγράφει σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί κατά την προηγούμενη περίοδο εκμετάλλευσης του πλοίου.
Το Iris Jet είχε προσκρούσει σε προβλήτα κατά τη διάρκεια ελιγμού στο λιμάνι. Η ζημιά που διαπίστωσε τότε ο κυβερνήτης δεν θεωρήθηκε αρκετά σοβαρή ώστε να διακοπεί η λειτουργία του. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, παρουσιάστηκε εισροή υδάτων.
Νηογνώμονας είχε επιτρέψει στο πλοίο να μετακινηθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένο λιμάνι για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες επισκευές. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στη δικαστική απόφαση, οι εργασίες που είχαν υποδειχθεί δεν εκτελέστηκαν, γεγονός που οδήγησε σε πολυετή αντιδικία μεταξύ της τότε πλοιοκτήτριας και της ασφαλιστικής εταιρείας.
Έκτοτε το καταμαράν άλλαξε ιδιοκτήτες, ονομασία και σημαίες, ενώ υποβλήθηκε σε επισκευές πριν επανέλθει σε δρομολόγια. Το παλαιό περιστατικό δεν αποδεικνύει σύνδεση με το σημερινό ναυάγιο, καθιστά όμως αναγκαία την πλήρη εξέταση του τεχνικού ιστορικού και όλων των εργασιών που έγιναν στο πλοίο.
Girne açıklarında batan geminin üzerine çıkarak yardım bekleyen yolcular, yaşadıkları korku ve panik dolu anları anlattı:— ENSONHABER (@ensonhaber) August 30, 2026
"Kadın suda öldü öldü... Her yerimiz kesik kesik. İnsanlar suda boğuluyor, geminin üstündeyiz. Madem böyle bir şey vardı, bunlar neden yola çıktı?" https://t.co/9J26IMwqtS pic.twitter.com/ZcC493I1HM
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