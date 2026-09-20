Περισσότερες από χίλιες κυβερνοεπιθέσεις με στόχο να προκληθούν προβλήματα στις εκλογές, κατήγγειλε η Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Εκλογές

Περισσότερες από χίλιες κυβερνοεπιθέσεις με στόχο να προκληθούν προβλήματα στις εκλογές, κατήγγειλε η Μόσχα

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από άκρως επαγγελματικές και καλά συντονισμένες ομάδες που χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και προέρχονταν κυρίως από το εξωτερικό, είπε η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

Περισσότερες από χίλιες κυβερνοεπιθέσεις με στόχο να προκληθούν προβλήματα στις εκλογές, κατήγγειλε η Μόσχα
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Η Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε "περισσότερες από χίλιες" κυβερνοεπιθέσεις που είχαν στόχο να προκαλέσουν προβλήματα στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα από την Παρασκευή και μέχρι σήμερα.

"Περισσότερες από χίλιες επιθέσεις DDoS έχουν καταγραφεί εις βάρος των ρωσικών υποδομών που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία", δήλωσε η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής Έλα Παμφίλοβα, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι επιθέσεις DDoS (Distributed Denial of Service attacks - Κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας) στοχεύουν στην υπερφόρτωση ενός συστήματος με κύματα αδιάκοπων αιτημάτων.

"Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από άκρως επαγγελματικές και καλά συντονισμένες ομάδες που χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης" και προέρχονταν κυρίως "από το εξωτερικό", πρόσθεσε η Παμφίλοβα. "Εξαπολύθηκαν επίσης στοχευμένες επιθέσεις κατά των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ρωσίας στο σύνολό τους", σημείωσε η ίδια, επισημαίνοντας ότι όλες οι επιθέσεις "φέρουν ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης".

Το Σάββατο —τη δεύτερη ημέρα της ψηφοφορίας, η οποία διεξάγεται και ηλεκτρονικά σε περίπου τριάντα περιφέρειες— η Εκλογική Επιτροπή είχε ήδη καταγγείλει ότι το σύστημα ψηφοφορίας δέχθηκε "πολύ ισχυρή κυβερνοεπίθεση", η οποία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
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