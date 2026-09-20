Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία: Άνετη επικράτηση για το κόμμα του Πούτιν με 57,5% δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα
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Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Βουλευτικές Εκλογές

Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία: Άνετη επικράτηση για το κόμμα του Πούτιν με 57,5% δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Με καταμετρημένο το 14% των ψήφων το κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» φαίνεται ότι οδεύει προς μια άνετη νίκη - Στο 49,4% το εμφάνιζαν τα exit polls

Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία: Άνετη επικράτηση για το κόμμα του Πούτιν με 57,5% δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα
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Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων.

Σύμφωνα με ένα exit-poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης (VCIOM), ένα κρατικό ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων (περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές το 2021).

Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, είναι οι πρώτες που έγιναν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, και αφορούν την εκλογή των 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου, και διεξήχθησαν επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι σε γενικές γραμμές αναμενόμενο σε μια χώρα όπου η έκφραση της διαφωνίας καταστέλλεται σκληρά από τις αρχές, και καθώς δεν υφίσταται αληθινή αντιπολίτευση, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο, το Γιάμπλοκο, να αποκλείστηκε από τη διαδικασία.



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