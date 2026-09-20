Οι Ουκρανοί χτύπησαν με πυραύλους ένα διυλιστήριο και ένα κέντρο logistics στη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μόσχα

Οι Ουκρανοί χτύπησαν με πυραύλους ένα διυλιστήριο και ένα κέντρο logistics στη Μόσχα

Επλήγη «μία από τις βασικές εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας» αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος

Οι Ουκρανοί χτύπησαν με πυραύλους ένα διυλιστήριο και ένα κέντρο logistics στη Μόσχα
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Σημαντικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας και σε υποδομή logistics στην περιοχή της Μόσχας υποστηρίζει ότι πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις τη νύχτα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με όπλα μεγάλου βεληνεκούς είχαν «πολύ σημαντικές επιπτώσεις» στην περιοχή της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι επλήγη «μία από τις βασικές εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας», καθώς και εγκατάσταση logistics που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστηρίζει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε τις συγκεκριμένες υποδομές με έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία, όπως υποστήριξε, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής. 

Τα συστήματα που αναφέρει ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε μια σειρά ουκρανικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Μεταξύ αυτών ήταν τα FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen και Pelican.



Η ανακοίνωση του Ζελένσκι ήρθε μετά τις αναφορές για μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή. Ουκρανικά μέσα ανέφεραν πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Μόσχας στην περιοχή Καποτνιά, ενώ γίνεται επίσης αναφορά σε φωτιά στο logistics technopark Sofyino. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, πιθανό πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή της μονάδας AVT-6 του διυλιστηρίου.


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Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας έκανε λόγο για «τη μαζικότερη» επίθεση που έχει αντιμετωπίσει η πόλη. Σύμφωνα με τον Σεργκέι Σομπιάνιν, περίπου 450 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίριο κατοικιών, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε και το βασικό διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν.
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