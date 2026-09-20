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Οι Ουκρανοί χτύπησαν με πυραύλους ένα διυλιστήριο και ένα κέντρο logistics στη Μόσχα
Επλήγη «μία από τις βασικές εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας» αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος
Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με όπλα μεγάλου βεληνεκούς είχαν «πολύ σημαντικές επιπτώσεις» στην περιοχή της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι επλήγη «μία από τις βασικές εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας», καθώς και εγκατάσταση logistics που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστηρίζει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε τις συγκεκριμένες υποδομές με έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία, όπως υποστήριξε, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.
Τα συστήματα που αναφέρει ο Ζελένσκι
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε μια σειρά ουκρανικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Μεταξύ αυτών ήταν τα FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen και Pelican.
Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen, and Pelican. I thank our warriors for their accuracy: the Security Service of Ukraine together with the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Foreign Intelligence Service. Sanctions were also imposed on a facility in the Voronezh region. Moscow must end its brutal war and choose peace instead of building layered rings of air defense at the expense of other regions. Steps toward de-escalation are on the table – in energy and food security. What is needed is political will. I thank everyone who is strengthening Ukraine’s long-range capabilities. I am grateful to everyone who complements our long-range responses with responses through sanctions. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026
Η ανακοίνωση του Ζελένσκι ήρθε μετά τις αναφορές για μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή. Ουκρανικά μέσα ανέφεραν πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Μόσχας στην περιοχή Καποτνιά, ενώ γίνεται επίσης αναφορά σε φωτιά στο logistics technopark Sofyino. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, πιθανό πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή της μονάδας AVT-6 του διυλιστηρίου.
Ukrainian President Zelensky said that during an attack on Moscow, Ukraine used its Pelican FP-7 ballistic missile for the first time. https://t.co/KqM9bqk9ur— Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2026
BIG: Ukraine announced the first combat use of Fire Point's FP-7 Pelican— a domestically developed short-range ballistic missile pitched as a cheap ATACMS analog (~200 km range, 150 kg warhead, Mach 4.4, ~14m CEP). Zelensky named it among weapons used in overnight Moscow-region strikes that hit the Kapotnya refinery. However, Moscow is far beyond its public 200 km range from Ukrainian lines, so the Pelican likely struck closer targets while long-range drones hit the refinery. The longer-range FP-9 (~855 km) remains in testing.— Clash Report (@clashreport) September 20, 2026
Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας έκανε λόγο για «τη μαζικότερη» επίθεση που έχει αντιμετωπίσει η πόλη. Σύμφωνα με τον Σεργκέι Σομπιάνιν, περίπου 450 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα.
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