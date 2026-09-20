Συνάντηση του επικεφαλής της CIA με τον Σίσι στο Κάιρο με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

υπογράμμισε «την ύψιστη σημασία της επίλυσης των περιφερειακών κρίσεων μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων» ενώ ο Τζον Ράτκλιφ

«χαιρέτισε τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου» προκειμένου «να επιλυθούν ειρηνικά» οι περιφερειακές συρράξεις