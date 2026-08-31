Το «μάτι» του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ: Γιατί οι ΗΠΑ είχαν στοχεύσει από καιρό το νησί Λαράκ
Το «μάτι» του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ: Γιατί οι ΗΠΑ είχαν στοχεύσει από καιρό το νησί Λαράκ
Το μικρό αλλά στρατηγικής σημασίας νησί βρίσκεται δίπλα στις θαλάσσιες οδούς από τις οποίες διέρχονται πετρελαιοφόρα – Είχε συμπεριληφθεί από καιρό στις στρατιωτικές επιλογές του Πενταγώνου
Εστία νέων εντάσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από περίπου ένα μήνα, αποτέλεσε το βράδυ της Κυριακής το νησί Λαράκ, το οποίο μπορεί να αποτελεί μια μικρή κουκκίδα στον χάρτη, ωστόσο η γεωγραφική του θέση το καθιστά ένα από τα στρατηγικά σημεία της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ και εξηγεί γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο της τελευταίας στρατιωτικής αντιπαράθεσης.
Την Κυριακή, αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στο ιρανικό νησί, στην πρώτη γνωστή αμερικανική επίθεση εναντίον στόχων στο Ιράν από τα τέλη Ιουλίου.
Το Ιράν υποσχέθηκε απάντηση και την υλοποίησε, εκτοξεύοντας οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσεων στην Ιορδανία, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν στο σύνολό τους.
Στον χάρτη, το Λαράκ δεν είναι παρά ένα μικρό ιρανικό νησί. Βρίσκεται όμως σε ένα από τα στενότερα και πιο ευαίσθητα σημεία των Στενών, πολύ κοντά στις διαδρομές που ακολουθούν εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα. Συγκεκριμένα, βρίσκεται ανατολικά του νησιού Κεσμ και νότια του νησιού Ορμούζ, στο στενότερο σημείο του Κόλπου.
Η εγγύτητά του στις κύριες θαλάσσιες οδούς επιτρέπει στις ιρανικές δυνάμεις να παρακολουθούν την κίνηση των πλοίων και τη διέλευσή τους από την περιοχή. Για τον σκοπό αυτό, το Ιράν έχει εγκαταστήσει στο νησί ραντάρ και άλλες υποδομές επιτήρησης της ναυσιπλοΐας.
Ο ρόλος του Λαράκ, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση. Στο νησί βρίσκεται επίσης στρατιωτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και εγκαταστάσεις μεταφοράς και εξαγωγής πετρελαίου, οι οποίες χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποιούν επίσης τα λιμάνια του νησιού για να επιβάλλουν όρους σε διερχόμενα πλοία, μεταξύ των οποίων και η είσπραξη τελών διέλευσης.
Σύμφωνα με το Axios, το νησί είχε ήδη συμπεριληφθεί μεταξύ των στρατιωτικών επιλογών που είχε καταρτίσει το Πεντάγωνο για πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων που συνδέονται με επιχειρήσεις παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά.
Την Κυριακή, οι Αμερικανοί βρήκαν και την αφορμή να το χτυπήσουν, επικαλούμενοι την προετοιμασία που παρατήρησαν από την πλευρά των Φρουρών της Επανάστασης, για την εκτόξευση ναρκών στα Στενά.
Την Κυριακή, αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στο ιρανικό νησί, στην πρώτη γνωστή αμερικανική επίθεση εναντίον στόχων στο Ιράν από τα τέλη Ιουλίου.
Το Ιράν υποσχέθηκε απάντηση και την υλοποίησε, εκτοξεύοντας οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσεων στην Ιορδανία, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν στο σύνολό τους.
Iranian forces attacked King Hussein and Muwaffaq Salti Air Bases in Jordan tonight in response to the US strike on Larak Island.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 30, 2026
A US source told Fox that "nearly all" incoming ballistic missiles were intercepted, with no significant impacts. pic.twitter.com/TtpFx1O9vm
Σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του ΟρμούζΤο μικρό (με έκταση 49 τετραγωνικών χιλιομέτρων) ιρανικό νησί Λαράκ βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, και έχει άμεση θέα στις θαλάσσιες οδούς στην είσοδο του Κόλπου. Η θέση αυτή το καθιστά κομβικό σημείο στις εντάσεις που συνδέονται με το Ιράν, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και, κατ' επέκταση, τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Στον χάρτη, το Λαράκ δεν είναι παρά ένα μικρό ιρανικό νησί. Βρίσκεται όμως σε ένα από τα στενότερα και πιο ευαίσθητα σημεία των Στενών, πολύ κοντά στις διαδρομές που ακολουθούν εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα. Συγκεκριμένα, βρίσκεται ανατολικά του νησιού Κεσμ και νότια του νησιού Ορμούζ, στο στενότερο σημείο του Κόλπου.
Το «μάτι» της Τεχεράνης στη θαλάσσια οδόΑκριβώς αυτή η γεωγραφική θέση έχει μετατρέψει το Λαράκ σε ένα είδος «ματιού» του Ιράν πάνω στα Στενά.
Η εγγύτητά του στις κύριες θαλάσσιες οδούς επιτρέπει στις ιρανικές δυνάμεις να παρακολουθούν την κίνηση των πλοίων και τη διέλευσή τους από την περιοχή. Για τον σκοπό αυτό, το Ιράν έχει εγκαταστήσει στο νησί ραντάρ και άλλες υποδομές επιτήρησης της ναυσιπλοΐας.
Ο ρόλος του Λαράκ, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση. Στο νησί βρίσκεται επίσης στρατιωτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και εγκαταστάσεις μεταφοράς και εξαγωγής πετρελαίου, οι οποίες χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποιούν επίσης τα λιμάνια του νησιού για να επιβάλλουν όρους σε διερχόμενα πλοία, μεταξύ των οποίων και η είσπραξη τελών διέλευσης.
Γιατί βρέθηκε στο στόχαστρο των ΗΠΑΗ στρατιωτική σημασία του νησιού εξηγεί γιατί το Λαράκ αποτελεί πιθανό στόχο σε οποιαδήποτε ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με το Axios, το νησί είχε ήδη συμπεριληφθεί μεταξύ των στρατιωτικών επιλογών που είχε καταρτίσει το Πεντάγωνο για πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων που συνδέονται με επιχειρήσεις παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά.
Την Κυριακή, οι Αμερικανοί βρήκαν και την αφορμή να το χτυπήσουν, επικαλούμενοι την προετοιμασία που παρατήρησαν από την πλευρά των Φρουρών της Επανάστασης, για την εκτόξευση ναρκών στα Στενά.
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