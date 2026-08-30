Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Axios: Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτήρες στο Λαράκ
Axios: Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτήρες στο Λαράκ
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκε έκρηξη κοντά στο Λαράκ
Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.
«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκε έκρηξη κοντά στο Λαράκ.
«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκε έκρηξη κοντά στο Λαράκ.
🚨U.S. official: "Earlier today U.S. forces struck two Iranian launchers on Larak Island. Islamic Revolutionary Guard Corps forces were observed preparing to launch rockets with sea mines into Strait of Hormuz"— Barak Ravid (@BarakRavid) August 30, 2026
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