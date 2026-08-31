Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον οικονομικό κλοιό γύρω από το Ιράν: Κυρώσεις κάθε εβδομάδα προαναγγέλλει ο Μπέσεντ
Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον οικονομικό κλοιό γύρω από το Ιράν: Κυρώσεις κάθε εβδομάδα προαναγγέλλει ο Μπέσεντ
Σκληρό μήνυμα από τις ΗΠΑ ενόψει G20: «Ή είστε μαζί μας ή με τους Ιρανούς»
O Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιθανόν να παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν προκειμένου να του ασκήσουν οικονομική πίεση.
Μετά την επιβολή κυρώσεων στα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή για φερόμενους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, ο Μπέσεντ επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η πλήρης αποκοπή ενός ιδρύματος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.
«Θα βλέπετε πολλά περισσότερα από αυτά κάθε εβδομάδα», σχολίασε ο Μπέσεντ ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G20. «Ξεκινάμε με τις τράπεζες και τους λέμε ότι δεν είναι εντάξει να έχουν ιρανικά χρήματα και να βοηθούν το καθεστώς», εξήγησε.
Ο Αμερικανός υπουργός επεσήμανε ότι θα δηλώσει στους ομολόγους του της G20 και στους κεντρικούς τραπεζίτες πως θα πρέπει να κόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με το Ιράν, διαφορετικά θα υποστούν δευτερεύουσες κυρώσεις.
«Δεν μπορεί να υπάρχουν διαρροές», υπογράμμισε ο Μπέσεντ. «Είτε είστε μαζί μας είτε είστε με τους Ιρανούς».
Ωστόσο πρόσθεσε ότι διαφωνεί με όσους λένε ότι οι κυρώσεις εις βάρος του Ιράν δεν θα επιτύχουν, αν δεν στοχοθετηθούν με δευτερεύουσες κυρώσεις κινεζικές εταιρείες.
Οι περισσότερες αγορές πετρελαίου της Κίνας από το Ιράν έχουν περιοριστεί λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η ποσότητα του ιρανικού πετρελαίου που είναι αποθηκευμένη σε δεξαμενόπλοια λιγοστεύει, είπε, και κατέληξε λέγοντας «το πρόβλημα λύθηκε».
Μετά την επιβολή κυρώσεων στα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή για φερόμενους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, ο Μπέσεντ επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η πλήρης αποκοπή ενός ιδρύματος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.
«Θα βλέπετε πολλά περισσότερα από αυτά κάθε εβδομάδα», σχολίασε ο Μπέσεντ ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G20. «Ξεκινάμε με τις τράπεζες και τους λέμε ότι δεν είναι εντάξει να έχουν ιρανικά χρήματα και να βοηθούν το καθεστώς», εξήγησε.
Ο Αμερικανός υπουργός επεσήμανε ότι θα δηλώσει στους ομολόγους του της G20 και στους κεντρικούς τραπεζίτες πως θα πρέπει να κόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με το Ιράν, διαφορετικά θα υποστούν δευτερεύουσες κυρώσεις.
«Δεν μπορεί να υπάρχουν διαρροές», υπογράμμισε ο Μπέσεντ. «Είτε είστε μαζί μας είτε είστε με τους Ιρανούς».
Ωστόσο πρόσθεσε ότι διαφωνεί με όσους λένε ότι οι κυρώσεις εις βάρος του Ιράν δεν θα επιτύχουν, αν δεν στοχοθετηθούν με δευτερεύουσες κυρώσεις κινεζικές εταιρείες.
Οι περισσότερες αγορές πετρελαίου της Κίνας από το Ιράν έχουν περιοριστεί λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η ποσότητα του ιρανικού πετρελαίου που είναι αποθηκευμένη σε δεξαμενόπλοια λιγοστεύει, είπε, και κατέληξε λέγοντας «το πρόβλημα λύθηκε».
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