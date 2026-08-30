Νεπάλ: Στους 781 οι νεκροί από τις πλημμύρες, ξεκίνησαν οι ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ Πλημμύρες

Νεπάλ: Στους 781 οι νεκροί από τις πλημμύρες, ξεκίνησαν οι ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων

Οι αρχές έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδευσαν τις σορούς ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να ανασύρουν τα λείψανα – Πάνω από 2.500 αγνοούμενοι

Νεπάλ: Στους 781 οι νεκροί από τις πλημμύρες, ξεκίνησαν οι ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων
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Σε 781 ανέρχονται οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, εκ των οποίων οι 589 ξένοι. Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους.

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις σορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους.

Στο Νεπάλ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ινδουιστές, ο νεκροί παραδοσιακά αποτεφρώνονται σε τελετές, συνεπώς οι ταφές θεωρούνται μακροπρόθεσμη αποθήκευση μέχρι οι οικογένειες να μπορέσουν να ανακτήσουν τις σορούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι όλα τα θύματα που θάφτηκαν καταγράφηκαν προσεκτικά.

«Σύμφωνα με τα τυπικά και αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όπως αυτά της ΔΕΕΣ (Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού), οι σοροί των νεκρών, ιδίως εκείνων που δεν είναι αναγνωρίσιμα, έχουν ταφεί προσωρινά», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Ιατρικές ομάδες πήραν δείγματα DNA από κάθε θύμα πριν από την ταφή, ώστε οι οικογένειες να μπορούν στο μέλλον να κάνουν ταυτοποιήσεις και να τους επιτραπεί να κάνουν εκταφές να τις απαραίτητες τελετές».

Αντιμέτωπο με τον αυξανόμενο αριθμό σορών, το Νεπάλ έχει ζητήσει ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και κιτ εξέτασης DNA.

«Έχουμε επικοινωνήσει με διάφορες χώρες για ψυκτικές μονάδες. Θα χρειαστούμε περισσότερα από χίλιες και έχουμε αρχίσει να τις παραλαμβάνουμε», δήλωσε ο Ράι.

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«Πολλά σώματα έχουν ανακτηθεί και έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται. Προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, έπρεπε να θάψουμε τα πτώματα που βρίσκονταν σε αποσύνθεση», πρόσθεσε.
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