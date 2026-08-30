Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ: 734 νεκροί, 3.000 αγνοούμενοι και μάχη με τον χρόνο στη λάσπη και τα συντρίμμια

Δεκάδες εργαζόμενοι παγιδευμένοι σε σήραγγες υδροηλεκτρικού έργου

Η βροχή δυσκολεύει την επιχείρηση διάσωσης

Νέος κίνδυνος από τον ποταμό Μποτέ Κόσι

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Η κλιματική κρίση πίσω από την καταστροφή

Λέκκας: Αστραπιαία πλημμύρα για 100 χιλιόμετρα

ΟΗΕ: Αποτύπωμα κλιματικής αλλαγής

Οι αρχές του Νεπάλ αναφέρουν ότι μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται περίπου 589 αλλοδαποί, ενώ συνολικά στις πληγείσες περιοχές έχουν χαθεί τα ίχνη ανθρώπων από πολλές χώρες.Στο Θιβέτ, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανάμεσα στους 546 αγνοούμενους υπάρχουν 261 ξένοι υπήκοοι από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων πολίτες από το Νεπάλ, την Ινδία, τις ΗΠΑ, τη Λετονία και τη Βρετανία.Πολλοί από αυτούς ήταν ταξιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή για πεζοπορία ή θρησκευτικά προσκυνήματα, καθώς η διαδρομή προς το όρος Καϊλάς αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.Ιδιαίτερη αγωνία προκαλεί η τύχη εργαζομένων που εγκλωβίστηκαν σε υπόγειες σήραγγες υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων.Οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν σε σημεία όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι, όμως η λάσπη και τα συντρίμμια κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ειδικοί αγωγοί για την παροχή αέρα στους εγκλωβισμένους.Παρά τις μαζικές επιχειρήσεις από τον στρατό, την αστυνομία και διεθνείς ομάδες, οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.Η κακοκαιρία συνεχίζεται, ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για νέες βροχοπτώσεις. Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί τεράστια πρόκληση λόγω του δύσβατου ανάγλυφου, με πολλές περιοχές να είναι προσβάσιμες μόνο μέσω ελικοπτέρων.«Η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη», ανέφεραν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι εξετάζεται ακόμη και η χρήση drones για την παράδοση προμηθειών σε απομονωμένες κοινότητες.Οι αρχές του Νεπάλ έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους περιοχών κοντά στον ποταμό Μποτέ Κόσι να παραμείνουν σε επιφυλακή, καθώς καταγράφηκε νέα άνοδος της στάθμης των υδάτων.Οι φόβοι για δεύτερο κύμα πλημμυρών παραμένουν, καθώς οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει φυσικά φράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες επικίνδυνες εκρήξεις νερού και λάσπης.Οι επιστήμονες συνδέουν το φαινόμενο με την αυξανόμενη αστάθεια των παγετώνων των Ιμαλαΐων, η οποία επιδεινώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας.Η επιτάχυνση του λιωσίματος των πάγων μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες λίμνες πίσω από φυσικά φράγματα, τα οποία όταν καταρρεύσουν προκαλούν καταστροφικές πλημμύρες. Παράλληλα, η απώλεια πάγου αποσταθεροποιεί τις ορεινές πλαγιές, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων.Μελέτες για την περιοχή των Ιμαλαΐων έχουν δείξει ότι ο ρυθμός απώλειας πάγου έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον αυξημένων φυσικών κινδύνων.Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή, Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή και μελετά από κοντά τα αίτια και την εξέλιξη του φαινομένου.Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, η καταστροφή δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κατάρρευση του παγετώνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν ασυνέχειες και διαρρήξεις στη μάζα του παγετώνα, αυξάνοντας την κινητικότητά του. Κάποια στιγμή, τεράστιες ποσότητες πάγου, μαζί με υποκείμενα πετρώματα και εδαφικούς σχηματισμούς, κατέρρευσαν.Η πίεση που προκλήθηκε από τον όγκο πάγου και βράχων διέρρηξε το φυσικό φράγμα της λίμνης, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν τεράστιες ποσότητες νερού και υλικών. Ακολούθησε ένα αιφνίδιο πλημμυρικό φαινόμενο, ένα flash flood, το οποίο κινήθηκε για περίπου 100 χιλιόμετρα, παρασύροντας λάσπη, βράχια και υποδομές και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.Οι προκαταρκτικές αναλύσεις τοποθετούν την έναρξη του φαινομένου στα Ιμαλάια, σε υψόμετρο περίπου 6.200 μέτρων. Το μέγεθος της αποκόλλησης ήταν τεράστιο, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι το πλάτος του παγετώνα που αποκολλήθηκε έφτανε περίπου τα 610 μέτρα.Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή κι ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ προειδοποίησαν ότι η κατάρρευση παγετώνα φέρει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής.«Το Νεπάλ εκπέμπει λιγότερο από το 0,01% των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά εμείς, ο νεπαλικός λαός, είμαστε ανάμεσα στα κυριότερα θύματα της κλιματικής αλλαγής», σημείωσε ο Σισίρ Χανάλ, ο επικεφαλής της διπλωματίας του κράτους της Ασίας.Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), η καταστροφή οφείλεται στην κατάρρευση παγετώνα και στο τσουνάμι πάγου και λάσπης που ακολούθησε.