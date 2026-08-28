Νετανιάχου: Δεν θέλω να δω την Τουρκία να έρχεται νότια στη Συρία, το μήνυμα δεν ελήφθη και το δείξαμε στρατιωτικά

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκική στρατιωτική οχύρωση νοτιότερα στη Συρία - «Σε σέβονται όταν είσαι δυνατός»

Ισραήλ - Τουρκίας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα είχε ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Ισραήλ και συνέδεσε ευθέως τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη Συρία με το μήνυμα που ήθελε να στείλει προς την τουρκική πλευρά.



Οι νέες δηλώσεις έρχονται μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του







Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ, στη βορειοδυτική Συρία, εξηγώντας τη στρατηγική του Ισραήλ στην περιοχή.



«Αποφάσισα ότι θα δημιουργήσουμε μια «ζώνη ασφαλείας» στη Συρία ενάντια στην πιθανότητα μιας «τζιχαντιστικής εισβολής» από την συριακή περιοχή. Και στη βόρεια Συρία υπάρχει η Τουρκία», σημείωσε σε συνέντευξή του ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία







Όπως είπε η Τουρκία «έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Δεν θέλω να τη δω να έρχεται νότια. Το είπα αυτό και το μετέφερα και στο «συριακό καθεστώς»: μην κατεβείτε, μην τους αφήσετε να έρθουν νότια. Το μετέφερα και στους Τούρκους».



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπήρχε ένα υφιστάμενο καθεστώς στην περιοχή, το οποίο, κατά την άποψή του, επιχειρήθηκε να ανατραπεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι το μήνυμα του Ισραήλ είχε μεταφερθεί τόσο μέσω των ΗΠΑ όσο και απευθείας προς τη Συρία.



Κλείσιμο



Προφανώς, αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη και έπρεπε να το δείξουμε με αυτό που ονομάζουμε, στην ορολογία μας, κινητικούς τρόπους. Έτσι το μεταφέραμε με κινητικούς τρόπους», ανέφερε εννοώντας τη χρήση στρατιωτικών μέσων.



Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι στόχος του δεν είναι μια ευθεία σύγκρουση, επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη διατήρησης ισχυρότερων στρατιωτικών δυνατοτήτων από εκείνες των αντιπάλων του Ισραήλ.



«Δεν επιδιώκω αντιπαράθεση, αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στις προθέσεις του εχθρού. Αν θέλεις να υπερασπιστείς το Κράτος του Ισραήλ, πρέπει συνεχώς να χτίζεις δυνατότητες που είναι ισχυρότερες από τις δυνατότητες του εχθρού - και των εχθρών σου», διεμήνυσε ο Νετανιάχου.



Νέα προειδοποίηση προς την Τουρκία για τη στρατιωτική παρουσία της στη Συρία απηύθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου , ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στην αντιπαράθεση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα είχε ενημερωθεί για τις «» του Ισραήλ και συνέδεσε ευθέως τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη Συρία με το μήνυμα που ήθελε να στείλει προς την τουρκική πλευρά.Οι νέες δηλώσεις έρχονται μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , ο οποίος, αναφερόμενος στις ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία , είχε δηλώσει ότι κανείς δεν μπορεί να περιορίσει την Τουρκία.Την ίδια ώρα, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να διατηρήσει την παρουσία του στη Συρία για λόγους ασφαλείας. Χθες, ισραηλινά πυρά από τα Υψίπεδα του Γκολάν κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Μπέιτ Τζιν, με οβίδες να εκτοξεύονται προς τον στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη.Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης, στη βορειοδυτική Συρία, εξηγώντας τη στρατηγική του Ισραήλ στην περιοχή.«Αποφάσισα ότι θα δημιουργήσουμε μια «» στη Συρία ενάντια στην πιθανότητα μιας «» από την συριακή περιοχή. Και στη βόρεια Συρία υπάρχει η Τουρκία», σημείωσε σε συνέντευξή του ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική ΣυρίαΣτη συνέχεια έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τα όρια της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας.Όπως είπε η Τουρκία «έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Δεν θέλω να τη δω να έρχεται νότια. Το είπα αυτό και το μετέφερα και στο «συριακό καθεστώς»: μην κατεβείτε, μην τους αφήσετε να έρθουν νότια. Το μετέφερα και στους Τούρκους».Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, το οποίο, κατά την άποψή του, επιχειρήθηκε να ανατραπεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι το μήνυμα τουείχε μεταφερθεί τόσο μέσω των ΗΠΑ όσο και απευθείας προς τη Συρία.«Υπήρχε ένα συγκεκριμένο status quo, αλλά αυτοί το έσπασαν ή σκόπευαν να το σπάσουν. Έστειλα ένα μήνυμα — μέσω των Αμερικανών, με άλλα μέσα, αλλά και απευθείας στη Συρία — ότι δεν θα ανεχτούμε την τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο νότια της περιοχής όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία.Προφανώς, αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη και έπρεπε να το δείξουμε με αυτό που ονομάζουμε, στην ορολογία μας, κινητικούς τρόπους. Έτσι το μεταφέραμε με κινητικούς τρόπους», ανέφερε εννοώντας τη χρήση στρατιωτικών μέσων.Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι στόχος του δεν είναι μια ευθεία σύγκρουση, επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη διατήρησης ισχυρότερων στρατιωτικών δυνατοτήτων από εκείνες των αντιπάλων του Ισραήλ., αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στις προθέσεις του εχθρού. Αν θέλεις να υπερασπιστείς το Κράτος του Ισραήλ, πρέπει συνεχώς να χτίζεις δυνατότητες που είναι ισχυρότερες από τις δυνατότητες του εχθρού - και των εχθρών σου», διεμήνυσε ο Νετανιάχου.

«Επειδή οι προθέσεις αλλάζουν. Και ξέρεις πότε αλλάζουν; Όταν είσαι αδύναμος. Σου επιτίθενται όταν είσαι αδύναμος και σε σέβονται όταν είσαι δυνατός. Κάνουν επίσης ειρήνη με τους ισχυρούς».



«Δεν κάνεις ειρηνευτικές συμμαχίες με τους αδύναμους. Επομένως, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τη δύναμή μας».



Κλείνοντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις γρήγορες μεταβολές των συσχετισμών ισχύος στην περιοχή, αφήνοντας αιχμές για την Άγκυρα.



«Η πραγματικότητα αλλάζει ραγδαία. Μια δύναμη καταρρέει, μια άλλη δύναμη ανεβαίνει» δήλωσε αιχμηρά για την Άγκυρα. «Αλλά η πιο σημαντική δύναμη που πρέπει να ανέβει είναι η δική μας», υπογράμμισε.